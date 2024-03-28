https://ria.ru/20240328/sud-1936343878.html

В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"*

В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"* - РИА Новости, 28.03.2024

В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"*

Суд в Ростове-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста участникам экстремистской организации "Алля-Аят"*, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:56

2024-03-28T11:56

2024-03-28T11:59

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста участникам экстремистской организации "Алля-Аят"*, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. Как сообщало следствие, в 2023 году 65-летний фигурант создал в Ростове-на-Дону ячейку "Алля-Аят*", куда привлек местных жителей. По данным полиции, фигуранты вели агрессивную вербовку военнослужащих и гражданского населения. Их деятельность координировалась центрами из-за рубежа "с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства". В среду стало известно о задержании предполагаемого организатора ячейки и пятерых ее активных участников. Им предъявлено обвинение. "Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избраны меры пресечения участникам религиозной группы "Алля-Аят*", - сказал журналистам представитель пресс-службы судов.Четыре фигуранта заключены под стражу до 24 мая, еще один - под домашний арест на этот же срок.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240327/verbovka-1936261000.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область