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В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"* - РИА Новости, 28.03.2024
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11:56 28.03.2024 (обновлено: 11:59 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/sud-1936343878.html
В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"*
В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"* - РИА Новости, 28.03.2024
В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"*
Суд в Ростове-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста участникам экстремистской организации "Алля-Аят"*, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:56
2024-03-28T11:59
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста участникам экстремистской организации "Алля-Аят"*, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. Как сообщало следствие, в 2023 году 65-летний фигурант создал в Ростове-на-Дону ячейку "Алля-Аят*", куда привлек местных жителей. По данным полиции, фигуранты вели агрессивную вербовку военнослужащих и гражданского населения. Их деятельность координировалась центрами из-за рубежа "с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства". В среду стало известно о задержании предполагаемого организатора ячейки и пятерых ее активных участников. Им предъявлено обвинение. &quot;Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избраны меры пресечения участникам религиозной группы &quot;Алля-Аят*&quot;, - сказал журналистам представитель пресс-службы судов.Четыре фигуранта заключены под стражу до 24 мая, еще один - под домашний арест на этот же срок.* Запрещенная в России экстремистская организация
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону арестовали организатора ячейки "Алля-Аят"*

Суд отправил в СИЗО четырех из пяти задержанных членов ячейки "Алля-Аят"*

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста участникам экстремистской организации "Алля-Аят"*, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как сообщало следствие, в 2023 году 65-летний фигурант создал в Ростове-на-Дону ячейку "Алля-Аят*", куда привлек местных жителей. По данным полиции, фигуранты вели агрессивную вербовку военнослужащих и гражданского населения. Их деятельность координировалась центрами из-за рубежа "с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства". В среду стало известно о задержании предполагаемого организатора ячейки и пятерых ее активных участников. Им предъявлено обвинение.
«

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избраны меры пресечения участникам религиозной группы "Алля-Аят*", - сказал журналистам представитель пресс-службы судов.

Четыре фигуранта заключены под стражу до 24 мая, еще один - под домашний арест на этот же срок.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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