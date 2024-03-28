https://ria.ru/20240328/strategiya-1936498114.html

Главком ВСУ обсудил стратегические вопросы с представителем ВС США

Главком ВСУ обсудил стратегические вопросы с представителем ВС США - РИА Новости, 28.03.2024

Главком ВСУ обсудил стратегические вопросы с представителем ВС США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг провёл телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:42

2024-03-28T22:42

2024-03-28T22:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

александр сырский

виктор орбан

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257584_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_61bad4397bd114c5a10ca9569223fc3d.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг провёл телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Чарльзом Брауном, стороны обсудили стратегические вопросы на 2024 год и нужды украинских войск, сообщили в генштабе ВСУ. "Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора обсуждены потребности ВСУ в ближайшие месяцы, вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности, по усилению защиты, теме развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, александр сырский, виктор орбан, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире