https://ria.ru/20240328/stakhanov-1936493504.html

Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР

Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2024

Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР

Омичи помогут в восстановлении 24 объектов инфраструктуры в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:58

2024-03-28T21:58

2024-03-28T21:58

надежные люди

стаханов

омская область

луганская народная республика

общество

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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Омичи помогут в восстановлении 24 объектов инфраструктуры в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Омские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты города Стаханова в Луганской Народной Республике с 2022 года. "В текущем году запланированы работы на 20 объектах водо - и электроснабжения, а также на четырех объектах социальной сферы: образования, здравоохранения и соцобслуживания. Так, в гимназии №11, родильном доме и городской многопрофильной больнице намечены работы по ремонту фасада, инженерных коммуникаций и внутренних помещений", - сообщили в пресс-службе. Строители зайдут на первые объекты в апреле. Сейчас ведутся работы по восстановлению помещений для МФЦ. В первую очередь отремонтируют канализацию, заменят электропроводку, а также проведут работы по благоустройству прилегающей территории.

https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html

стаханов

омская область

луганская народная республика

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стаханов, омская область, луганская народная республика, общество