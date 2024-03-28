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Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2024
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21:58 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/stakhanov-1936493504.html
Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР
Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2024
Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР
Омичи помогут в восстановлении 24 объектов инфраструктуры в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:58
2024-03-28T21:58
надежные люди
стаханов
омская область
луганская народная республика
общество
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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Омичи помогут в восстановлении 24 объектов инфраструктуры в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Омские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты города Стаханова в Луганской Народной Республике с 2022 года. "В текущем году запланированы работы на 20 объектах водо - и электроснабжения, а также на четырех объектах социальной сферы: образования, здравоохранения и соцобслуживания. Так, в гимназии №11, родильном доме и городской многопрофильной больнице намечены работы по ремонту фасада, инженерных коммуникаций и внутренних помещений", - сообщили в пресс-службе. Строители зайдут на первые объекты в апреле. Сейчас ведутся работы по восстановлению помещений для МФЦ. В первую очередь отремонтируют канализацию, заменят электропроводку, а также проведут работы по благоустройству прилегающей территории.
https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html
стаханов
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стаханов, омская область, луганская народная республика, общество
Надежные люди, Стаханов, Омская область, Луганская Народная Республика, Общество
Омская область восстановит 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР

Жители Омской области восстановят 24 объекта в подшефном городе Стаханов в ЛНР

© Фото : Администрации города Стаханова/TelegramПоследствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Администрации города Стаханова/Telegram
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР. Архивное фото
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ОМСК, 28 мар — РИА Новости. Омичи помогут в восстановлении 24 объектов инфраструктуры в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Омские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты города Стаханова в Луганской Народной Республике с 2022 года.
"В текущем году запланированы работы на 20 объектах водо - и электроснабжения, а также на четырех объектах социальной сферы: образования, здравоохранения и соцобслуживания. Так, в гимназии №11, родильном доме и городской многопрофильной больнице намечены работы по ремонту фасада, инженерных коммуникаций и внутренних помещений", - сообщили в пресс-службе.
Строители зайдут на первые объекты в апреле. Сейчас ведутся работы по восстановлению помещений для МФЦ. В первую очередь отремонтируют канализацию, заменят электропроводку, а также проведут работы по благоустройству прилегающей территории.
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Надежные людиСтахановОмская областьЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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