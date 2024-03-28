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В США раскрыли страшные последствия "удара" по России - РИА Новости, 28.03.2024
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11:59 28.03.2024 (обновлено: 12:08 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ssha-1936344564.html
В США раскрыли страшные последствия "удара" по России
В США раскрыли страшные последствия "удара" по России - РИА Новости, 28.03.2024
В США раскрыли страшные последствия "удара" по России
Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сообщает Responsible Statecraft. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:59
2024-03-28T12:08
экономика
китай
сша
россия
джанет йеллен
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сообщает Responsible Statecraft."Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко", — пишет издание.Так, поясняется в статье, "военизация" доллара вызовет опасения у мирового сообщества по поводу надежности этой валюты. И этим не преминет воспользоваться Китай, давно выступающий за дедолларизацию."Сомнительная практика конфискации активов сделает положение доллара США, и без того вызывающего всеобщее недовольство, еще более шатким", — говорится в материале.Пекин уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и он действительно становится привлекательнее, поскольку счета в долларах и евро могут быть подвергнуты геополитически мотивированной конфискации, указывается в статье. Это никак не способствует повышению доверия к доллару, заключает Responsible Statecraft.В начале марта глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны иметь четкое юридическое обоснование. Министр отметила, что в Европе есть люди, скептически относящиеся к конфискации активов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html
https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html
https://ria.ru/20240301/minfin-1930484343.html
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экономика, китай, сша, россия, джанет йеллен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Китай, США, Россия, Джанет Йеллен, Евросоюз, Еврокомиссия
В США раскрыли страшные последствия "удара" по России

RS: конфискация Западом российских активов принесет выгоду Китаю

© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сообщает Responsible Statecraft.
"Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко", — пишет издание.
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Так, поясняется в статье, "военизация" доллара вызовет опасения у мирового сообщества по поводу надежности этой валюты. И этим не преминет воспользоваться Китай, давно выступающий за дедолларизацию.
"Сомнительная практика конфискации активов сделает положение доллара США, и без того вызывающего всеобщее недовольство, еще более шатким", — говорится в материале.
Пекин уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и он действительно становится привлекательнее, поскольку счета в долларах и евро могут быть подвергнуты геополитически мотивированной конфискации, указывается в статье. Это никак не способствует повышению доверия к доллару, заключает Responsible Statecraft.
В начале марта глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны иметь четкое юридическое обоснование. Министр отметила, что в Европе есть люди, скептически относящиеся к конфискации активов.
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Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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