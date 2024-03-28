https://ria.ru/20240328/ssha-1936344564.html

В США раскрыли страшные последствия "удара" по России

В США раскрыли страшные последствия "удара" по России - РИА Новости, 28.03.2024

В США раскрыли страшные последствия "удара" по России

Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сообщает Responsible Statecraft. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:59

2024-03-28T11:59

2024-03-28T12:08

экономика

китай

сша

россия

джанет йеллен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Кампания по перераспределению замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сообщает Responsible Statecraft."Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко", — пишет издание.Так, поясняется в статье, "военизация" доллара вызовет опасения у мирового сообщества по поводу надежности этой валюты. И этим не преминет воспользоваться Китай, давно выступающий за дедолларизацию."Сомнительная практика конфискации активов сделает положение доллара США, и без того вызывающего всеобщее недовольство, еще более шатким", — говорится в материале.Пекин уже давно стремится нарастить долю юаня в мировых валютных резервах и он действительно становится привлекательнее, поскольку счета в долларах и евро могут быть подвергнуты геополитически мотивированной конфискации, указывается в статье. Это никак не способствует повышению доверия к доллару, заключает Responsible Statecraft.В начале марта глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны иметь четкое юридическое обоснование. Министр отметила, что в Европе есть люди, скептически относящиеся к конфискации активов.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html

https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html

https://ria.ru/20240301/minfin-1930484343.html

китай

сша

россия

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экономика, китай, сша, россия, джанет йеллен, евросоюз, еврокомиссия