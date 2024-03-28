https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html

СМИ: США обратились к Турции за помощью из-за Украины

СМИ: США обратились к Турции за помощью из-за Украины - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ: США обратились к Турции за помощью из-за Украины

США ведут переговоры о расширении закупок у Турции взрывчатых веществ для увеличения производства артиллерийских снарядов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:30

2024-03-28T10:30

2024-03-28T14:29

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. США ведут переговоры о расширении закупок у Турции взрывчатых веществ для увеличения производства артиллерийских снарядов, пишет Bloomberg.Отмечается, что Вашингтон обратился к Анкаре именно в тот момент, когда союзники пытаются найти способ, как обеспечить Киев боеприпасами, даже в ущерб собственной обороноспособности."По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, турецкие поставки тротила и нитрогуанидина <…> будут иметь решающее значение для производства боеприпасов", — говорится в статье.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато