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Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов - РИА Новости, 28.03.2024
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10:19 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ssha-1936318584.html
Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов
Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов - РИА Новости, 28.03.2024
Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов
Бывший советник нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в интервью изданию Newsweek заявил, что его беспокоит возможность проникновения в США шпионов и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:19
2024-03-28T10:19
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сша
китай
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Бывший советник нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в интервью изданию Newsweek заявил, что его беспокоит возможность проникновения в США шпионов и террористов, в том числе перевозящих химическое или биологическое оружие, поскольку южная граница государства плохо охраняется. &quot;Меня очень беспокоит, что граница столь открыта. Мы уже знаем, что криминальные наркокартели использовали уязвимости в защите наших рубежей. Я беспокоюсь, что через границу могут проникнуть террористы. Так как это (путь через границу - ред.) безопаснее, чем через аэропорты или таможенные пункты, то мы можем столкнуться и со шпионами других стран&quot;, - сказал он.По словам Болтона, злоумышленники могут попытаться провезти через границу химическое и биологическое оружие. Он также отметил рост числа нелегальных мигрантов из Китая, часть из которых ищет "лучшего экономического будущего", а часть "может оказаться китайскими агентами". США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден. В понедельник губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата разместили больше военных национальной гвардии штата и увеличили количество заграждений с колючей проволокой на границе с Мексикой в районе города Эль-Пасо.
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в мире, сша, китай, техас, джон болтон, джо байден
В мире, США, Китай, Техас, Джон Болтон, Джо Байден
Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов

В США опасаются, что через юг могут проникнуть террористы с химоружием

© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре | Перейти в медиабанкМашины пограничного патруля США едут вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машины пограничного патруля США едут вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
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Машины пограничного патруля США едут вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Бывший советник нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в интервью изданию Newsweek заявил, что его беспокоит возможность проникновения в США шпионов и террористов, в том числе перевозящих химическое или биологическое оружие, поскольку южная граница государства плохо охраняется.
«

"Меня очень беспокоит, что граница столь открыта. Мы уже знаем, что криминальные наркокартели использовали уязвимости в защите наших рубежей. Я беспокоюсь, что через границу могут проникнуть террористы. Так как это (путь через границу - ред.) безопаснее, чем через аэропорты или таможенные пункты, то мы можем столкнуться и со шпионами других стран", - сказал он.

По словам Болтона, злоумышленники могут попытаться провезти через границу химическое и биологическое оружие. Он также отметил рост числа нелегальных мигрантов из Китая, часть из которых ищет "лучшего экономического будущего", а часть "может оказаться китайскими агентами".
США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
В понедельник губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата разместили больше военных национальной гвардии штата и увеличили количество заграждений с колючей проволокой на границе с Мексикой в районе города Эль-Пасо.
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