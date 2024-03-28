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Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов

Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов - РИА Новости, 28.03.2024

Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов

Бывший советник нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в интервью изданию Newsweek заявил, что его беспокоит возможность проникновения в США шпионов и... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:19

2024-03-28T10:19

2024-03-28T10:19

в мире

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джон болтон

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Бывший советник нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в интервью изданию Newsweek заявил, что его беспокоит возможность проникновения в США шпионов и террористов, в том числе перевозящих химическое или биологическое оружие, поскольку южная граница государства плохо охраняется. "Меня очень беспокоит, что граница столь открыта. Мы уже знаем, что криминальные наркокартели использовали уязвимости в защите наших рубежей. Я беспокоюсь, что через границу могут проникнуть террористы. Так как это (путь через границу - ред.) безопаснее, чем через аэропорты или таможенные пункты, то мы можем столкнуться и со шпионами других стран", - сказал он.По словам Болтона, злоумышленники могут попытаться провезти через границу химическое и биологическое оружие. Он также отметил рост числа нелегальных мигрантов из Китая, часть из которых ищет "лучшего экономического будущего", а часть "может оказаться китайскими агентами". США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден. В понедельник губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата разместили больше военных национальной гвардии штата и увеличили количество заграждений с колючей проволокой на границе с Мексикой в районе города Эль-Пасо.

https://ria.ru/20240127/tekhas-1923898155.html

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в мире, сша, китай, техас, джон болтон, джо байден