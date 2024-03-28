Болтон опасается проникновения в США шпионов и террористов
В США опасаются, что через юг могут проникнуть террористы с химоружием
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре | Перейти в медиабанкМашины пограничного патруля США едут вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машины пограничного патруля США едут вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Бывший советник нацбезопасности Белого дома Джон Болтон в интервью изданию Newsweek заявил, что его беспокоит возможность проникновения в США шпионов и террористов, в том числе перевозящих химическое или биологическое оружие, поскольку южная граница государства плохо охраняется.
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"Меня очень беспокоит, что граница столь открыта. Мы уже знаем, что криминальные наркокартели использовали уязвимости в защите наших рубежей. Я беспокоюсь, что через границу могут проникнуть террористы. Так как это (путь через границу - ред.) безопаснее, чем через аэропорты или таможенные пункты, то мы можем столкнуться и со шпионами других стран", - сказал он.
По словам Болтона, злоумышленники могут попытаться провезти через границу химическое и биологическое оружие. Он также отметил рост числа нелегальных мигрантов из Китая, часть из которых ищет "лучшего экономического будущего", а часть "может оказаться китайскими агентами".
США в последние месяцы отмечают высокий уровень нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордным числом за один месяц. Кроме того, значительно возросший поток нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.