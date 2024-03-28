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Над Донецком и Макеевкой обезвредили 62 украинских беспилотника за сутки
Над Донецком и Макеевкой обезвредили 62 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 28.03.2024
Над Донецком и Макеевкой обезвредили 62 украинских беспилотника за сутки
Свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:37
2024-03-28T16:37
2024-03-28T16:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 62 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Над Донецком и Макеевкой обезвредили 62 украинских беспилотника за сутки
Штаб обороны ДНР: над Донецком и Макеевкой обезвредили 62 БПЛА ВСУ за сутки