https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936382687.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных - РИА Новости, 28.03.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, две... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:22

2024-03-28T14:22

2024-03-28T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

сша

россия

работино

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, две гаубицы Д-30, потери ВСУ составили до 40 солдат, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

работино

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безопасность, вооруженные силы украины, сша, россия, работино