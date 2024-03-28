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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных - РИА Новости, 28.03.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, две... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:22
2024-03-28T14:22
2024-03-28T14:37
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, две гаубицы Д-30, потери ВСУ составили до 40 солдат, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, сша, россия, работино
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Работино
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военных