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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 28.03.2024
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14:20 28.03.2024 (обновлено: 14:27 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936381375.html
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 28.03.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выходные рубежи на донецком направлении, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:20
2024-03-28T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
красногоровка
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские войска заняли более выходные рубежи на донецком направлении, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красногоровка, Часов Яр
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО РФ: на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли танк

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские войска заняли более выходные рубежи на донецком направлении, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей.
"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 марта, 14:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКрасногоровкаЧасов Яр
 
 
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