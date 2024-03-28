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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 28.03.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выходные рубежи на донецком направлении, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:20

2024-03-28T14:20

2024-03-28T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

красногоровка

часов яр

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские войска заняли более выходные рубежи на донецком направлении, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей."Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США", - сообщили в Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красногоровка, часов яр