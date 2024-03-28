https://ria.ru/20240328/spasenie-1936334626.html

На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 28.03.2024

На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины

Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:20

2024-03-28T11:20

2024-03-28T11:20

хорошие новости

происшествия

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "Днем 28 марта в районе села Охотское Корсаковского района в результате отжимного ветра произошел отрыв льдины с удалением от берега 1 километр. На льдине находятся три человека", - рассказали в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехали трое сотрудников поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова на автомобиле с моторной лодкой. В операции участвуют также спасатели Корсаковского района с необходимой техникой.

https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)