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На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 28.03.2024
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Хорошие новости
 
11:20 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/spasenie-1936334626.html
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 28.03.2024
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины
Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:20
2024-03-28T11:20
хорошие новости
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "Днем 28 марта в районе села Охотское Корсаковского района в результате отжимного ветра произошел отрыв льдины с удалением от берега 1 километр. На льдине находятся три человека", - рассказали в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехали трое сотрудников поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова на автомобиле с моторной лодкой. В операции участвуют также спасатели Корсаковского района с необходимой техникой.
https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html
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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины

На юге Сахалина спасатели ищут троих рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины

© Фото : МЧС России по Сахалинской областиСпасатели МЧС в Сахалинской области
Спасатели МЧС в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : МЧС России по Сахалинской области
Спасатели МЧС в Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России.
"Днем 28 марта в районе села Охотское Корсаковского района в результате отжимного ветра произошел отрыв льдины с удалением от берега 1 километр. На льдине находятся три человека", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехали трое сотрудников поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова на автомобиле с моторной лодкой. В операции участвуют также спасатели Корсаковского района с необходимой техникой.
Операция по спасению рыбаков в Финском заливе. 17 марта 2024 года
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Хорошие новостиПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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