https://ria.ru/20240328/spasenie-1936334626.html
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 28.03.2024
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины
Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:20
2024-03-28T11:20
2024-03-28T11:20
хорошие новости
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598916856_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_baaaddbf040a10aeee9a830b1d144c62.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Операция по спасению трех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины началась идет на юге Сахалина, сообщает региональный главк МЧС России. "Днем 28 марта в районе села Охотское Корсаковского района в результате отжимного ветра произошел отрыв льдины с удалением от берега 1 километр. На льдине находятся три человека", - рассказали в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехали трое сотрудников поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова на автомобиле с моторной лодкой. В операции участвуют также спасатели Корсаковского района с необходимой техникой.
https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html
сахалин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598916856_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_3a171068b2c2ceef69ff4f81571fd103.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине идет операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасатели ищут троих рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины