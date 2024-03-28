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Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/sovety-1936284389.html
Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе"
Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе"
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дала совет родителям на случай, если ребенок начал сильно переживать из-за теракта в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T01:06
2024-03-28T01:06
теракт в "крокус сити холле"
россия
общество
мария львова-белова
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дала совет родителям на случай, если ребенок начал сильно переживать из-за теракта в "Крокус сити холле". "С детьми всегда важно быть честными: не скрывать, что тоже переживаете, что вам тоже больно, что вы не знаете ответов на все вопросы, но понимаете, что жизнь продолжается и впереди обязательно будут моменты счастья", – сказала Львова-Белова в интервью сайту "Аргументы и факты". Она отметила, что дети могут крайне глубоко переживать горе, в особенности потерю или травму близкого человека. Такие потрясения могут сбить сон ребенка, повлиять на его аппетит, настроение и поведение. Если что-либо из этого сильно изменилось, Львова-Белова рекомендует незамедлительно обращаться к психологу, педиатру или другому специалисту в области здравоохранения и психического здоровья. "Если ребенок захочет поговорить, важно создать максимально комфортные условия, чтобы он чувствовал себя в безопасности и не боялся проявить свои эмоции и высказать свои мысли", - добавила омбудсмен. Она подчеркнула, что лучше ограничить ребенку доступ к информации о теракте и увлечь его совместными занятиями: больше времени проводить на свежем воздухе, вместе делать физические упражнения. К сожалению, универсального рецепта, как помочь ребенку справиться с потрясением, не существует, так как все дети разные, а отношения в семьях различаются, заключила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240327/krokus-1936272580.html
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россия, общество, мария львова-белова, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Общество, Мария Львова-Белова, Крокус, Крокус Сити Холл
Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе"

Львова-Белова дала советы родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дала совет родителям на случай, если ребенок начал сильно переживать из-за теракта в "Крокус сити холле".
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"С детьми всегда важно быть честными: не скрывать, что тоже переживаете, что вам тоже больно, что вы не знаете ответов на все вопросы, но понимаете, что жизнь продолжается и впереди обязательно будут моменты счастья", – сказала Львова-Белова в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Она отметила, что дети могут крайне глубоко переживать горе, в особенности потерю или травму близкого человека. Такие потрясения могут сбить сон ребенка, повлиять на его аппетит, настроение и поведение. Если что-либо из этого сильно изменилось, Львова-Белова рекомендует незамедлительно обращаться к психологу, педиатру или другому специалисту в области здравоохранения и психического здоровья.
"Если ребенок захочет поговорить, важно создать максимально комфортные условия, чтобы он чувствовал себя в безопасности и не боялся проявить свои эмоции и высказать свои мысли", - добавила омбудсмен.
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Она подчеркнула, что лучше ограничить ребенку доступ к информации о теракте и увлечь его совместными занятиями: больше времени проводить на свежем воздухе, вместе делать физические упражнения.
К сожалению, универсального рецепта, как помочь ребенку справиться с потрясением, не существует, так как все дети разные, а отношения в семьях различаются, заключила Львова-Белова.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияОбществоМария Львова-БеловаКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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