https://ria.ru/20240328/sovety-1936284389.html

Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе"

Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

Омбудсмен дала совет родителям о помощи детям после трагедии в "Крокусе"

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дала совет родителям на случай, если ребенок начал сильно переживать из-за теракта в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T01:06

2024-03-28T01:06

2024-03-28T01:06

теракт в "крокус сити холле"

россия

общество

мария львова-белова

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова дала совет родителям на случай, если ребенок начал сильно переживать из-за теракта в "Крокус сити холле". "С детьми всегда важно быть честными: не скрывать, что тоже переживаете, что вам тоже больно, что вы не знаете ответов на все вопросы, но понимаете, что жизнь продолжается и впереди обязательно будут моменты счастья", – сказала Львова-Белова в интервью сайту "Аргументы и факты". Она отметила, что дети могут крайне глубоко переживать горе, в особенности потерю или травму близкого человека. Такие потрясения могут сбить сон ребенка, повлиять на его аппетит, настроение и поведение. Если что-либо из этого сильно изменилось, Львова-Белова рекомендует незамедлительно обращаться к психологу, педиатру или другому специалисту в области здравоохранения и психического здоровья. "Если ребенок захочет поговорить, важно создать максимально комфортные условия, чтобы он чувствовал себя в безопасности и не боялся проявить свои эмоции и высказать свои мысли", - добавила омбудсмен. Она подчеркнула, что лучше ограничить ребенку доступ к информации о теракте и увлечь его совместными занятиями: больше времени проводить на свежем воздухе, вместе делать физические упражнения. К сожалению, универсального рецепта, как помочь ребенку справиться с потрясением, не существует, так как все дети разные, а отношения в семьях различаются, заключила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936272580.html

https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

https://ria.ru/20240327/gosdep-1936269831.html

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россия, общество, мария львова-белова, крокус, крокус сити холл