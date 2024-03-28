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Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп - РИА Новости, 28.03.2024
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16:58 28.03.2024
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Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп
Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп - РИА Новости, 28.03.2024
Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп
Темп экономического сотрудничества участников Союзного государства сегодня переходит в галоп, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ и Комиссии... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:58
2024-03-28T16:58
парламентское собрание союза беларуси и россии
денис кравченко
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Темп экономического сотрудничества участников Союзного государства сегодня переходит в галоп, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ и Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля, на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" под эгидой Парламентского собрания союза Беларуси и России состоялась международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира". Денис Кравченко выступил модератором одной из сессий конференции, которая была посвящена развитию экономики Союзного государства в условиях санкций. "В этом году мы отмечаем 25-летие Союзного государства – уникальной конструкции в современном мире. Важнейшим фактором развития союза Беларуси и России является торгово-промышленное взаимодействие, сотрудничество в области науки, в сфере инноваций и высоких технологий. Очень важные проекты реализует корпорация "Росатом". И это сотрудничество в области энергетики, я считаю, вносит существенный вклад в независимость, в суверенитет Беларуси. Очень перспективное направление – радионуклиды и ядерная медицина, где между нами все прозрачно, и это скрепляет наши связи и повышает доверие между государствами. И отдельно отметил хочу отметить сотрудничества в области авиационно-космических направлений", – подчеркнул Кравченко в беседе с журналистами. По его мнению, институт Союзного государства дал возможность сформировать хороший административно-политический задел, в результате чего страны стремительно сблизились – особенно в последние, непростые для России, годы. В том числе и в области обмена технологиями. "Белорусы очень сильны в области микроэлектроники, в создании микрочипов. Здесь Беларусь впереди России – мы это признаем и очень ценим то, что белорусы, с одной стороны, помогают нам с поставками, закрывая наши потребности в условиях санкционирования, с другой, делятся с нами технологиями. Это очень тесное взаимодействие и большая союзническая интеграция. Россия также демонстрирует свою максимальную открытость – взять хотя бы участие первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, которая 23 марта стартовала к МКС. Это очень важное событие для Республики Беларусь", – напомнил Кравченко. Он добавил, что в космической сфере у России и Беларуси давние и прочные связи, в том числе в области создания совместных группировок и аппаратов. "Наше сотрудничество – разностороннее и предельно доверительное. Экономически и политически выгодное. Мы знаем прекрасно о сотрудничестве в области сельского хозяйства, промышленных товаров, и все это развивается. Я считаю, что темп развития наших всесторонних отношений сегодня переходит в галоп. Мы открыты и между нами нет недосказанности", – подчеркнул депутат Парламентского собрания. По его словам, предметные инициативы, которые прозвучали на экономической сессии научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", будут учтены при формировании союзного бюджета на финансирование программ в сфере экономики, промышленности и торговли.
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денис кравченко, россия, госдума рф, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Денис Кравченко, Россия, Госдума РФ, Белоруссия

Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Темп экономического сотрудничества участников Союзного государства сегодня переходит в галоп, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ и Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко.
В преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля, на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" под эгидой Парламентского собрания союза Беларуси и России состоялась международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира". Денис Кравченко выступил модератором одной из сессий конференции, которая была посвящена развитию экономики Союзного государства в условиях санкций.
«
"В этом году мы отмечаем 25-летие Союзного государства – уникальной конструкции в современном мире. Важнейшим фактором развития союза Беларуси и России является торгово-промышленное взаимодействие, сотрудничество в области науки, в сфере инноваций и высоких технологий. Очень важные проекты реализует корпорация "Росатом". И это сотрудничество в области энергетики, я считаю, вносит существенный вклад в независимость, в суверенитет Беларуси. Очень перспективное направление – радионуклиды и ядерная медицина, где между нами все прозрачно, и это скрепляет наши связи и повышает доверие между государствами. И отдельно отметил хочу отметить сотрудничества в области авиационно-космических направлений", – подчеркнул Кравченко в беседе с журналистами.
По его мнению, институт Союзного государства дал возможность сформировать хороший административно-политический задел, в результате чего страны стремительно сблизились – особенно в последние, непростые для России, годы. В том числе и в области обмена технологиями.
"Белорусы очень сильны в области микроэлектроники, в создании микрочипов. Здесь Беларусь впереди России – мы это признаем и очень ценим то, что белорусы, с одной стороны, помогают нам с поставками, закрывая наши потребности в условиях санкционирования, с другой, делятся с нами технологиями. Это очень тесное взаимодействие и большая союзническая интеграция. Россия также демонстрирует свою максимальную открытость – взять хотя бы участие первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, которая 23 марта стартовала к МКС. Это очень важное событие для Республики Беларусь", – напомнил Кравченко.
Международная научно-практическая конференция Союзное государство в условиях многополярного мира. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин (в центре) - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Он добавил, что в космической сфере у России и Беларуси давние и прочные связи, в том числе в области создания совместных группировок и аппаратов.
"Наше сотрудничество – разностороннее и предельно доверительное. Экономически и политически выгодное. Мы знаем прекрасно о сотрудничестве в области сельского хозяйства, промышленных товаров, и все это развивается. Я считаю, что темп развития наших всесторонних отношений сегодня переходит в галоп. Мы открыты и между нами нет недосказанности", – подчеркнул депутат Парламентского собрания.
По его словам, предметные инициативы, которые прозвучали на экономической сессии научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", будут учтены при формировании союзного бюджета на финансирование программ в сфере экономики, промышленности и торговли.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииДенис КравченкоРоссияГосдума РФБелоруссия
 
 
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