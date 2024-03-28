https://ria.ru/20240328/sotrudnichestvo-1936433094.html

Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп

Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп - РИА Новости, 28.03.2024

Кравченко: темп сотрудничества стран Союзного государства переходит в галоп

Темп экономического сотрудничества участников Союзного государства сегодня переходит в галоп, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ и Комиссии... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:58

2024-03-28T16:58

2024-03-28T16:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

денис кравченко

россия

госдума рф

белоруссия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Темп экономического сотрудничества участников Союзного государства сегодня переходит в галоп, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ и Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля, на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" под эгидой Парламентского собрания союза Беларуси и России состоялась международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира". Денис Кравченко выступил модератором одной из сессий конференции, которая была посвящена развитию экономики Союзного государства в условиях санкций. "В этом году мы отмечаем 25-летие Союзного государства – уникальной конструкции в современном мире. Важнейшим фактором развития союза Беларуси и России является торгово-промышленное взаимодействие, сотрудничество в области науки, в сфере инноваций и высоких технологий. Очень важные проекты реализует корпорация "Росатом". И это сотрудничество в области энергетики, я считаю, вносит существенный вклад в независимость, в суверенитет Беларуси. Очень перспективное направление – радионуклиды и ядерная медицина, где между нами все прозрачно, и это скрепляет наши связи и повышает доверие между государствами. И отдельно отметил хочу отметить сотрудничества в области авиационно-космических направлений", – подчеркнул Кравченко в беседе с журналистами. По его мнению, институт Союзного государства дал возможность сформировать хороший административно-политический задел, в результате чего страны стремительно сблизились – особенно в последние, непростые для России, годы. В том числе и в области обмена технологиями. "Белорусы очень сильны в области микроэлектроники, в создании микрочипов. Здесь Беларусь впереди России – мы это признаем и очень ценим то, что белорусы, с одной стороны, помогают нам с поставками, закрывая наши потребности в условиях санкционирования, с другой, делятся с нами технологиями. Это очень тесное взаимодействие и большая союзническая интеграция. Россия также демонстрирует свою максимальную открытость – взять хотя бы участие первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской, которая 23 марта стартовала к МКС. Это очень важное событие для Республики Беларусь", – напомнил Кравченко. Он добавил, что в космической сфере у России и Беларуси давние и прочные связи, в том числе в области создания совместных группировок и аппаратов. "Наше сотрудничество – разностороннее и предельно доверительное. Экономически и политически выгодное. Мы знаем прекрасно о сотрудничестве в области сельского хозяйства, промышленных товаров, и все это развивается. Я считаю, что темп развития наших всесторонних отношений сегодня переходит в галоп. Мы открыты и между нами нет недосказанности", – подчеркнул депутат Парламентского собрания. По его словам, предметные инициативы, которые прозвучали на экономической сессии научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", будут учтены при формировании союзного бюджета на финансирование программ в сфере экономики, промышленности и торговли.

https://ria.ru/20240328/institutsionalizatsiya-1936380126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис кравченко, россия, госдума рф, белоруссия