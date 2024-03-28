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Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой - РИА Новости, 28.03.2024
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10:32 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/sotrudnichestvo-1936321648.html
Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой
Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой - РИА Новости, 28.03.2024
Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой
Вооруженные силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил в четверг РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:32
2024-03-28T10:32
россия
мьянма
александр фомин
в мире
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Александр Фомин. "Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооружёнными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооружённых сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", - сказал Фомин на переговорах с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлаингом. Он отметил, что в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны России в текущем году - главном военно-морском параде, Армейских международных играх - 2024, Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", XII Московской конференции по международной безопасности, а также стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", в котором мьянманская сторона уже подтвердила участие своих наблюдателей.
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россия, мьянма, александр фомин, в мире
Россия, Мьянма, Александр Фомин, В мире
Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой

МО: Вооруженные силы России и Мьянмы проведут более полусотни мероприятий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России. Архивное фото
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооружёнными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооружённых сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", - сказал Фомин на переговорах с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлаингом.
Он отметил, что в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны России в текущем году - главном военно-морском параде, Армейских международных играх - 2024, Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", XII Московской конференции по международной безопасности, а также стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", в котором мьянманская сторона уже подтвердила участие своих наблюдателей.
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