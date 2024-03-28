https://ria.ru/20240328/sotrudnichestvo-1936321648.html

Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой

Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой - РИА Новости, 28.03.2024

Минобороны рассказало о военном сотрудничестве с Мьянмой

Вооруженные силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил в четверг РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:32

2024-03-28T10:32

2024-03-28T10:32

россия

мьянма

александр фомин

в мире

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 28 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России и Мьянмы планируют провести в текущем году более полусотни мероприятий по линии двустороннего военного сотрудничества, сообщил в четверг замминистра обороны РФ Александр Фомин. "Располагаем прочным фундаментом для дальнейшего развития отношений между вооружёнными силами России и Мьянмы. В текущем году у нас запланировано более 50 мероприятий двустороннего военного сотрудничества, включая взаимные визиты главнокомандующих видами вооружённых сил, а также совместные проекты оперативной и боевой подготовки", - сказал Фомин на переговорах с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлаингом. Он отметил, что в российском военном ведомстве рассчитывают на традиционно высокое мьянманское представительство на мероприятиях, организуемых Минобороны России в текущем году - главном военно-морском параде, Армейских международных играх - 2024, Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", XII Московской конференции по международной безопасности, а также стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", в котором мьянманская сторона уже подтвердила участие своих наблюдателей.

https://ria.ru/20231103/vizit-1907329695.html

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россия, мьянма, александр фомин, в мире