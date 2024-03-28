https://ria.ru/20240328/soobscheniya-1936438797.html

РКН призвал осторожно относиться к сообщениям от незнакомцев

РКН призвал осторожно относиться к сообщениям от незнакомцев - РИА Новости, 28.03.2024

РКН призвал осторожно относиться к сообщениям от незнакомцев

Роскомнадзор на фоне теракта в "Крокус сити холле" призвал осторожно относиться к сообщениям от незнакомцев в мессенджерах и соцсетях, добавив, что... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:21

2024-03-28T17:21

2024-03-28T17:21

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

крокус сити холл

общество

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне теракта в "Крокус сити холле" призвал осторожно относиться к сообщениям от незнакомцев в мессенджерах и соцсетях, добавив, что несовершеннолетние первыми попадают в группу риска. "Ведомство рекомендует проявить особую осторожность при общении в мессенджерах и социальных сетях, так как их часто используют злоумышленники для вовлечения в противоправные действия: террористическую деятельность, другие серьезные преступления", - говорится в сообщении. Регулятор советует не реагировать на провокации, не вступать в переписку с незнакомыми людьми и "еще раз предупредить своих детей о возможных рисках и угрозах в интернете, так как несовершеннолетние первыми попадают в группу риска". Там добавили, что взрослым следует деликатно проверять в разговоре, с кем ведет переписку подросток, объяснять ребенку, что, столкнувшись с подозрительными незнакомцами в интернете, нужно в первую очередь сообщить об этом родителям. Роскомнадзор порекомендовал установить ограничения конфиденциальности в настройках профиля мессенджера, чтобы обезопасить себя и своих детей от преступников в интернете, тогда позвонить и написать смогут только те, кто есть в списке контактов.

https://ria.ru/20240325/verbovka-1935632768.html

https://ria.ru/20240328/krokus-1936376619.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), крокус сити холл, общество, россия