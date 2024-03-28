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Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки - РИА Новости, 28.03.2024
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12:30 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/sobaka-1936353486.html
Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки
Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки - РИА Новости, 28.03.2024
Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки
Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил проверить информацию об убийстве собаки перед его приездом в Золотухинский район и пообещал, что виновные... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:30
2024-03-28T12:30
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил проверить информацию об убийстве собаки перед его приездом в Золотухинский район и пообещал, что виновные будут наказаны, сообщили в пресс-службе правительства региона. На странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте" опубликована информация о том, что в деревне Жерновец из охотничьего ружья застрелили щенка. По словам автора поста, который ссылается на очевидца, такое распоряжение отдала глава сельсовета накануне приезда губернатора. "Губернатор дал поручение провести проверку по факту убийства собаки. На место выехала следственная группа. До конца дня обстоятельства происшествия будут установлены, о них проинформируем дополнительно. Как подчеркнул глава региона, виновные обязательно будут наказаны", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/sobaka-1936046622.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки

Курский губернатор поручил проверить информацию об убийстве собаки

© Depositphotos.com / dimarikСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Depositphotos.com / dimarik
Собака. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил проверить информацию об убийстве собаки перед его приездом в Золотухинский район и пообещал, что виновные будут наказаны, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте" опубликована информация о том, что в деревне Жерновец из охотничьего ружья застрелили щенка. По словам автора поста, который ссылается на очевидца, такое распоряжение отдала глава сельсовета накануне приезда губернатора.
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"Губернатор дал поручение провести проверку по факту убийства собаки. На место выехала следственная группа. До конца дня обстоятельства происшествия будут установлены, о них проинформируем дополнительно. Как подчеркнул глава региона, виновные обязательно будут наказаны", — говорится в сообщении.
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