https://ria.ru/20240328/sobaka-1936353486.html

Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки

Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки - РИА Новости, 28.03.2024

Глава Курской области поручил проверить сообщение об убийстве собаки

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил проверить информацию об убийстве собаки перед его приездом в Золотухинский район и пообещал, что виновные... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:30

2024-03-28T12:30

2024-03-28T12:30

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил проверить информацию об убийстве собаки перед его приездом в Золотухинский район и пообещал, что виновные будут наказаны, сообщили в пресс-службе правительства региона. На странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте" опубликована информация о том, что в деревне Жерновец из охотничьего ружья застрелили щенка. По словам автора поста, который ссылается на очевидца, такое распоряжение отдала глава сельсовета накануне приезда губернатора. "Губернатор дал поручение провести проверку по факту убийства собаки. На место выехала следственная группа. До конца дня обстоятельства происшествия будут установлены, о них проинформируем дополнительно. Как подчеркнул глава региона, виновные обязательно будут наказаны", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240326/sobaka-1936046622.html

https://ria.ru/20231128/schenok-1912298288.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт