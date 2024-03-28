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Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:51 28.03.2024 (обновлено: 02:25 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/simonyan-1936285832.html
Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах
Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах - РИА Новости, 28.03.2024
Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что необходимо ввести ответственность за участие в антироссийских и... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T01:51
2024-03-28T02:25
россия
маргарита симоньян
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что необходимо ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах.&quot;В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы&quot;, — написала она в своем Telegram-канале.В качестве меры наказания за это Симоньян предложила "как минимум" выдворять из страны и вводить пожизненный запрет на въезд.
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россия, маргарита симоньян
Россия, Маргарита Симоньян, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

Симоньян: нужно ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что необходимо ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах.
«

"В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы", — написала она в своем Telegram-канале.

В качестве меры наказания за это Симоньян предложила "как минимум" выдворять из страны и вводить пожизненный запрет на въезд.
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