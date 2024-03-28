https://ria.ru/20240328/simonyan-1936285832.html

Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах - РИА Новости, 28.03.2024

Симоньян призвала ввести ответственность за участие в антироссийских чатах

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что необходимо ввести ответственность за участие в антироссийских и... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T01:51

2024-03-28T01:51

2024-03-28T02:25

россия

маргарита симоньян

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что необходимо ввести ответственность за участие в антироссийских и террористических чатах."В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и подписку на них. Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы", — написала она в своем Telegram-канале.В качестве меры наказания за это Симоньян предложила "как минимум" выдворять из страны и вводить пожизненный запрет на въезд.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935558231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, маргарита симоньян