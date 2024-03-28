https://ria.ru/20240328/shkola-1936388820.html

МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ

МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ - РИА Новости, 28.03.2024

МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ

Депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев направил в правительство РФ и МИД РФ обращения с просьбой предоставить перечень и содержание рабочих программ по всем "русским РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:41

2024-03-28T14:41

2024-03-28T14:41

россия

михаил матвеев

сергей лавров

михаил мишустин

снг

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150607/97/1506079786_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1061e6041388d4731960ec3e5bb7fedc.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев направил в правительство РФ и МИД РФ обращения с просьбой предоставить перечень и содержание рабочих программ по всем "русским школам", финансируемых полностью или частично за счет российского бюджета, в странах СНГ. "Прошу запросить по линии МИДа и предоставить мне полный перечень учебных заведений (школ) в странах СНГ, финансируемых полностью или частично за счет российского бюджета, информацию об объеме финансирования их с разбивкой по годам и странам, а также рабочие программы учебных предметов по истории… каждой из них для анализа", - сказано в обращении депутата к министру иностранных дел Сергею Лаврову. В своем Telegram-канале Матвеев отметил, что подобное обращение было отправлено также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил матвеев, сергей лавров, михаил мишустин, снг, госдума рф