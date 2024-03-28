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МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ
МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ - РИА Новости, 28.03.2024
МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ
Депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев направил в правительство РФ и МИД РФ обращения с просьбой предоставить перечень и содержание рабочих программ по всем "русским РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:41
2024-03-28T14:41
2024-03-28T14:41
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев направил в правительство РФ и МИД РФ обращения с просьбой предоставить перечень и содержание рабочих программ по всем "русским школам", финансируемых полностью или частично за счет российского бюджета, в странах СНГ. "Прошу запросить по линии МИДа и предоставить мне полный перечень учебных заведений (школ) в странах СНГ, финансируемых полностью или частично за счет российского бюджета, информацию об объеме финансирования их с разбивкой по годам и странам, а также рабочие программы учебных предметов по истории… каждой из них для анализа", - сказано в обращении депутата к министру иностранных дел Сергею Лаврову. В своем Telegram-канале Матвеев отметил, что подобное обращение было отправлено также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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россия, михаил матвеев, сергей лавров, михаил мишустин, снг, госдума рф
Россия, Михаил Матвеев, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, СНГ, Госдума РФ
МИД попросили уточнить содержание рабочих программ в "русских школах" в СНГ
Депутат просит предоставить содержание программ по "русским школам" в СНГ
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев направил в правительство РФ и МИД РФ обращения с просьбой предоставить перечень и содержание рабочих программ по всем "русским школам", финансируемых полностью или частично за счет российского бюджета, в странах СНГ.
"Прошу запросить по линии МИДа и предоставить мне полный перечень учебных заведений (школ) в странах СНГ, финансируемых полностью или частично за счет российского бюджета, информацию об объеме финансирования их с разбивкой по годам и странам, а также рабочие программы учебных предметов по истории… каждой из них для анализа", - сказано в обращении депутата к министру иностранных дел Сергею Лаврову.
В своем Telegram-канале Матвеев отметил, что подобное обращение было отправлено также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.