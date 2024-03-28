https://ria.ru/20240328/shkola-1936386944.html

Еще одну школу построят в Батайске Ростовской области

Еще одну школу построят в Батайске Ростовской области - РИА Новости, 28.03.2024

Еще одну школу построят в Батайске Ростовской области

Еще одну школу планируют построить в Батайске Ростовской области, где численность школьников за несколько лет выросла почти вдвое, сообщает правительство... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:32

2024-03-28T14:32

2024-03-28T14:32

ростовская область

игорь гуськов

батайск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости. Еще одну школу планируют построить в Батайске Ростовской области, где численность школьников за несколько лет выросла почти вдвое, сообщает правительство региона по итогам выездного совещания. "Необходимость в новой школе назрела из-за демографического роста населения в поселке "Наливная", прилегающих к нему дачных товариществ "Труд", "Дружба" и "Ягодка", мкр. "Южный", - говорится в сообщении. Так, за последние несколько лет число местных школьников выросло с 469 до 755 человек, а прогноз дальнейшего роста их численности составляет более 100 человек в год. Сейчас ребята учатся в переполненных лицее №3 и школе №9, расположенных в пяти километрах от места их проживания . "Батайск – самый большой муниципалитет по количеству детей, которые обучаются во вторую смену. Именно поэтому здесь необходимо построить несколько школ в ближайшее время", - подчеркнул первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он осмотрел земельный участок в районе улицы Молодёжной, на котором муниципалитет предлагает возвести начальную школу. В течение двух недель представители города, минобразования и минстроя области определятся, будет ли это модульное здание или объект капстроительства. "Параллельно нужно вносить изменения в генплан Батайска, решать вопросы с выкупом, изъятием земли, выделением бюджетных средств на проектные и строительные работы", - добавил он. Гуськов также посетил строящуюся школу на 1340 мест в Авиагородке. Строительная готовность здания – 67%. На 51% выполнены кровельные работы, на 85% – кирпичная кладка. Продолжаются отделочные работы, установка систем отопления и вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации. Подрядчик отставал от графика выполнения работ на 2,5-3 месяца, но отставание уже удалось сократить до одного месяца. В ходе работ была выявлена проблема – высокий уровень грунтовых вод. Техническое решение удалось найти: по периметру школьного двора будет сделан дренаж, чтобы можно было гарантированно отводить воду. "Нам хотелось бы эту школу получить от подрядчика до 1 сентября. Финансовые средства на оснащение здания имеются. В течение двух-трёх месяцев мебель и оборудование будут приобретены и поставлены", - сказал Гуськов. На эти цели предусмотрены бюджетные средства в объёме 265,3 миллиона рублей. В настоящее время ведутся закупочные процедуры, заключить контракты планируется до 1 апреля.

https://ria.ru/20240326/sport-1935896100.html

батайск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь гуськов, батайск, ростовская область