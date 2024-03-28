https://ria.ru/20240328/sevastopol-1936298184.html
В бухте Севастополя проходят учения с применением бомбометов
В бухте Севастополя проходят учения с применением бомбометов - РИА Новости, 28.03.2024
В бухте Севастополя проходят учения с применением бомбометов
Противодиверсионная подводная тренировка проходит на входе в севастопольскую бухту с применением реактивных бомбомётов утром в пятницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:37
2024-03-28T07:37
2024-03-28T07:37
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Противодиверсионная подводная тренировка проходит на входе в севастопольскую бухту с применением реактивных бомбомётов утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения", - Написал губернатор в своем телеграмм канале. Будет громко, предупредил он. Тренировка продлится ориентировочно с 7:30 до 8:00.
https://ria.ru/20240328/odkb-1936297542.html
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
В бухте Севастополя проходят учения с применением бомбометов
В бухте Севастополя проходит противодиверсионная подводная тренировка
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Противодиверсионная подводная тренировка проходит на входе в севастопольскую бухту с применением реактивных бомбомётов утром в пятницу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения", - Написал губернатор в своем телеграмм канале.
Будет громко, предупредил он. Тренировка продлится ориентировочно с 7:30 до 8:00.