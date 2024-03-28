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В море у Севастополя упал военный самолет - РИА Новости, 29.03.2024
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18:27 28.03.2024 (обновлено: 05:39 29.03.2024)
https://ria.ru/20240328/samolet-1936456514.html
В море у Севастополя упал военный самолет
В море у Севастополя упал военный самолет - РИА Новости, 29.03.2024
В море у Севастополя упал военный самолет
Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-28T18:27
2024-03-29T05:39
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В море упал военный самолет. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался", — написал он.По словам чиновника, жизни летчика ничего не угрожает, Спасательная служба Севастополя нашла его на расстоянии 200 метров от берега.Как уточнили в департаменте транспорта региона, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в этом районе.
https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html
севастополь
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В море у Севастополя упал военный самолет

Губернатор Развожаев: пилота упавшего военного самолета спасли у берега

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"В море упал военный самолет. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался", — написал он.
По словам чиновника, жизни летчика ничего не угрожает, Спасательная служба Севастополя нашла его на расстоянии 200 метров от берега.
Как уточнили в департаменте транспорта региона, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в этом районе.
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СевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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