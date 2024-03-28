https://ria.ru/20240328/samolet-1936456514.html

В море у Севастополя упал военный самолет

В море у Севастополя упал военный самолет - РИА Новости, 29.03.2024

В море у Севастополя упал военный самолет

Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-28T18:27

2024-03-28T18:27

2024-03-29T05:39

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот успел катапультироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В море упал военный самолет. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался", — написал он.По словам чиновника, жизни летчика ничего не угрожает, Спасательная служба Севастополя нашла его на расстоянии 200 метров от берега.Как уточнили в департаменте транспорта региона, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение в этом районе.

https://ria.ru/20240324/su-24-1935430668.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев