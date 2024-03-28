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На Северском направлении сорвана ротация ВСУ
На Северском направлении сорвана ротация ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
На Северском направлении сорвана ротация ВСУ
Артиллерийские расчеты РСЗО "Град" и 122-миллиметровых гаубиц "Д-30" группировки войск "Юг" сорвали ротацию украинских подразделений на северском направлении,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:05
2024-03-28T05:05
2024-03-28T05:05
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Артиллерийские расчеты РСЗО "Град" и 122-миллиметровых гаубиц "Д-30" группировки войск "Юг" сорвали ротацию украинских подразделений на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы по срыву ротаций подразделений ВСУ и уничтожению колонн подвоза боеприпасов на северском направлении специальной военной операции военнослужащие расчетов реактивной и гаубичной артиллерии 123-й бригады выполнили одиночную и залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что контроль поражения и корректировку огня артиллеристов обеспечивают расчеты БПЛА группировки войск "Юг".
https://ria.ru/20240328/bespilotniki-1936291971.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
На Северском направлении сорвана ротация ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Юг" сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении