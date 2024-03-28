https://ria.ru/20240328/rossiya-1936299968.html

Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку

Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку - РИА Новости, 28.03.2024

Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку

Врач с позывным "Велес" занял место раненого командира танка и заставил солдат ВСУ отступить во время их попытки прорваться к населенному пункту Козинка в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:17

2024-03-28T08:17

2024-03-28T08:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

су-35

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач с позывным "Велес" занял место раненого командира танка и заставил солдат ВСУ отступить во время их попытки прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Историю российского военного опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны.Мужчина рассказал, что его группа попала под обстрел ВСУ, командир подразделения получил ранение и возможности эвакуироваться не было. Тогда врач принял командование на себя."Я сел в машину за командира экипажа и выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником и начал прямой наводкой наносить поражение огневое по противнику", — вспоминает "Велес".По его словам, огонь был очень плотный, и пока он отстреливался от ВСУ, группа успела эвакуироваться и спаси раненых.В марте летчик Су-35 российских Воздушно-космических сил Алексей Ведящев во время спецоперации заметил ракету, нацелившуюся на самолет его сослуживца, и помог вовремя выполнить маневр и спастись.В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.

https://ria.ru/20240313/krynki-1932641126.html

https://ria.ru/20231225/rossiya-1917970797.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, су-35