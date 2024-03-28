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Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 28.03.2024 (обновлено: 08:19 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936299968.html
Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку
Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку - РИА Новости, 28.03.2024
Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку
Врач с позывным "Велес" занял место раненого командира танка и заставил солдат ВСУ отступить во время их попытки прорваться к населенному пункту Козинка в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:17
2024-03-28T08:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
су-35
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач с позывным "Велес" занял место раненого командира танка и заставил солдат ВСУ отступить во время их попытки прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Историю российского военного опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны.Мужчина рассказал, что его группа попала под обстрел ВСУ, командир подразделения получил ранение и возможности эвакуироваться не было. Тогда врач принял командование на себя."Я сел в машину за командира экипажа и выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником и начал прямой наводкой наносить поражение огневое по противнику", — вспоминает "Велес".По его словам, огонь был очень плотный, и пока он отстреливался от ВСУ, группа успела эвакуироваться и спаси раненых.В марте летчик Су-35 российских Воздушно-космических сил Алексей Ведящев во время спецоперации заметил ракету, нацелившуюся на самолет его сослуживца, и помог вовремя выполнить маневр и спастись.В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.
https://ria.ru/20240313/krynki-1932641126.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, су-35
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Су-35
Российский военный врач занял место раненого командира танка и отбил атаку

МО: врач принял управление танком вместо раненого командира и сорвал прорыв ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС РФ
Боевая работа ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Врач с позывным "Велес" занял место раненого командира танка и заставил солдат ВСУ отступить во время их попытки прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области. Историю российского военного опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны.
Мужчина рассказал, что его группа попала под обстрел ВСУ, командир подразделения получил ранение и возможности эвакуироваться не было. Тогда врач принял командование на себя.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Украина отправляла солдат в Крынки на убой, заявил Путин
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"Я сел в машину за командира экипажа и выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником и начал прямой наводкой наносить поражение огневое по противнику", — вспоминает "Велес".
По его словам, огонь был очень плотный, и пока он отстреливался от ВСУ, группа успела эвакуироваться и спаси раненых.
В марте летчик Су-35 российских Воздушно-космических сил Алексей Ведящев во время спецоперации заметил ракету, нацелившуюся на самолет его сослуживца, и помог вовремя выполнить маневр и спастись.
В середине февраля командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Минобороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а, оставшись, вызвал огонь "Града" на себя.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСу-35
 
 
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