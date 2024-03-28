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Путин призвал уважать представителей разных конфессий в России - РИА Новости, 28.03.2024
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00:35 28.03.2024 (обновлено: 01:53 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936282383.html
Путин призвал уважать представителей разных конфессий в России
Путин призвал уважать представителей разных конфессий в России - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал уважать представителей разных конфессий в России
Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, нужно с уважением относиться ко всем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:35
2024-03-28T01:53
россия
торжок
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, нужно с уважением относиться ко всем, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ и пообщался с военными летчиками."Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться - мы так и делаем - к нашим братьям, представителям других конфессий: и к мусульманам, и к иудеям, ко всем", - сказал Путин в беседе с летчиками.Он отметил, что в основном говорят о четырех традиционных конфессиях, но в России достаточно большое многообразие в этой духовной сфере."Мы относимся ко всем с уважением и всем предоставляем и в дальнейшем будем предоставлять возможность чувствовать себя, что они защищают свою собственную Родину, и другой Родины у них ни у кого нет", - добавил президент.
https://ria.ru/20240328/putin-1936283065.html
https://ria.ru/20231025/raskol-1905257992.html
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россия, торжок, владимир путин
Россия, Торжок, Владимир Путин
Путин призвал уважать представителей разных конфессий в России

Путин: Россия - многоконфессиональная страна, нужно хорошо относиться ко всем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, нужно с уважением относиться ко всем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ и пообщался с военными летчиками.
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"Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться - мы так и делаем - к нашим братьям, представителям других конфессий: и к мусульманам, и к иудеям, ко всем", - сказал Путин в беседе с летчиками.
Он отметил, что в основном говорят о четырех традиционных конфессиях, но в России достаточно большое многообразие в этой духовной сфере.
"Мы относимся ко всем с уважением и всем предоставляем и в дальнейшем будем предоставлять возможность чувствовать себя, что они защищают свою собственную Родину, и другой Родины у них ни у кого нет", - добавил президент.
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