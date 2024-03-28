https://ria.ru/20240328/rkn-1936484796.html

РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов

РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов - РИА Новости, 28.03.2024

РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов

Роскомнадзор готов рассмотреть предложения депутата Госдумы от ЕР Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:53

2024-03-28T20:53

2024-03-28T21:06

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

олег морозов

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор готов рассмотреть предложения депутата Госдумы от ЕР Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, сообщил РИА Новости регулятор. Ранее в четверг Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил агентству, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам. "Готовы рассмотреть более детальные предложения депутата", - заявили в ведомстве на вопрос о возможной блокировке Telegram-каналов по инициативе Морозова. Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России террористической организации ИГ* "Голос Хорасана"*. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев**, Муродали Рачабализода**, Фаридун Шамсиддин** и Мухаммадсобир Файзов**, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, олег морозов, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)