Рейтинг@Mail.ru
РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:53 28.03.2024 (обновлено: 21:06 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/rkn-1936484796.html
РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов
РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов - РИА Новости, 28.03.2024
РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов
Роскомнадзор готов рассмотреть предложения депутата Госдумы от ЕР Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:53
2024-03-28T21:06
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
олег морозов
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор готов рассмотреть предложения депутата Госдумы от ЕР Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, сообщил РИА Новости регулятор. Ранее в четверг Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил агентству, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам. "Готовы рассмотреть более детальные предложения депутата", - заявили в ведомстве на вопрос о возможной блокировке Telegram-каналов по инициативе Морозова. Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России террористической организации ИГ* "Голос Хорасана"*. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев**, Муродали Рачабализода**, Фаридун Шамсиддин** и Мухаммадсобир Файзов**, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брянская область, олег морозов, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Олег Морозов, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

РКН готов обсудить предложение по Telegram-каналам, вербующим террористов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Роскомнадзор готов рассмотреть предложения депутата Госдумы от ЕР Олега Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов, сообщил РИА Новости регулятор.
Ранее в четверг Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил агентству, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
"Готовы рассмотреть более детальные предложения депутата", - заявили в ведомстве на вопрос о возможной блокировке Telegram-каналов по инициативе Морозова.
Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России террористической организации ИГ* "Голос Хорасана"*. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев**, Муродали Рачабализода**, Фаридун Шамсиддин** и Мухаммадсобир Файзов**, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
25 марта, 08:00
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьОлег МорозовВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала