https://ria.ru/20240328/renovatsiya-1936444573.html

Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 28.03.2024

Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

В Москве по программе реновации проектируется 243 дома и строится 226 корпусов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:39

2024-03-28T17:39

2024-03-28T17:39

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934904340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14f071281925e74ccb733b65353f17d6.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Москве по программе реновации проектируется 243 дома и строится 226 корпусов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Реновация жилого фонда остается самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мировых мегаполисах. С начала программы уже построены 305 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что сейчас в столице проектируется 243 дома площадью 4,6 миллиона квадратных метров и строится 226 зданий на 4,3 миллиона "квадратов". При этом, по его словам, в ближайшие годы темпы реализации программы будут нарастать. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. На начало 2024 года для реализации программы подобрано более 600 площадок общей мощностью около 10 миллионов квадратных метров, построено свыше 300 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20240312/zhile-1932367164.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы