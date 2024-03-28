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Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 28.03.2024
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17:39 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/renovatsiya-1936444573.html
Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве - РИА Новости, 28.03.2024
Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве
В Москве по программе реновации проектируется 243 дома и строится 226 корпусов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:39
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андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Москве по программе реновации проектируется 243 дома и строится 226 корпусов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Реновация жилого фонда остается самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мировых мегаполисах. С начала программы уже построены 305 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев уточнил, что сейчас в столице проектируется 243 дома площадью 4,6 миллиона квадратных метров и строится 226 зданий на 4,3 миллиона "квадратов". При этом, по его словам, в ближайшие годы темпы реализации программы будут нарастать. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. На начало 2024 года для реализации программы подобрано более 600 площадок общей мощностью около 10 миллионов квадратных метров, построено свыше 300 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Москве по программе реновации проектируется 243 дома и строится 226 корпусов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Реновация жилого фонда остается самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мировых мегаполисах. С начала программы уже построены 305 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев уточнил, что сейчас в столице проектируется 243 дома площадью 4,6 миллиона квадратных метров и строится 226 зданий на 4,3 миллиона "квадратов". При этом, по его словам, в ближайшие годы темпы реализации программы будут нарастать.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. На начало 2024 года для реализации программы подобрано более 600 площадок общей мощностью около 10 миллионов квадратных метров, построено свыше 300 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Ефимов: в рамках КРТ на Кременчугской улице появится жилье по реновации
12 марта, 11:05
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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