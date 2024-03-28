https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html

Реформа контроля и надзора создает лучшие условия для бизнеса

Реформа контроля и надзора создает лучшие условия для бизнеса - РИА Новости, 28.03.2024

Реформа контроля и надзора создает лучшие условия для бизнеса

В результате проводимой правительством РФ реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) издержки бизнеса от проведения проверок за последние пять лет... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:17

2024-03-28T11:17

2024-03-28T11:17

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В результате проводимой правительством РФ реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) издержки бизнеса от проведения проверок за последние пять лет снизились десятикратно. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).Над снижением административной нагрузки на бизнес и созданием комфортной деловой среды правительство работает последние несколько лет, а ход процесса курирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Эта реформа имеет первостепенное значение для малого и среднего бизнеса, поэтому ее реализация связана с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство"."Одним из направлений этой работы стала реформа контроля и надзора. Ее цель в том, чтобы проверки были направлены туда, где есть реальный риск причинения вреда человеку и окружающей среде", - отметил Григоренко, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.Суть реформыКак пояснили в аппарате вице-премьера, реформа контрольно-надзорной деятельности состоит из трех основных блоков: обязательные требования, процедура и форма контроля их соблюдения, обратная связь.Первый блок отвечает за формирование базы обязательных требований к бизнесу, которая всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для этого в соответствии с поручением президента в начале 2019 года был запущен механизм, получивший название "регуляторная гильотина" с целью избавления бизнеса от устаревших и избыточных норм. В его рамках было проанализировано более 318 тысяч обязательных требований, из которых более 143 тысяч было отменено. Это позволяет бизнесу экономить ежегодно порядка 200 миллиардов рублей. Как указали в аппарате Григоренко, актуализация базы обязательных требований проводится правительством на постоянной основе совместно с бизнес-сообществом.Второй блок направлен на создание справедливых процедур и форм контроля за соблюдением обязательных требований. В 2021 году законом о госконтроле было введено новое регулирование КНД за счет утверждения единых базовых правил и принципов для всех видов контроля. Ключевым элементом нового регулирования стал риск-ориентированный подход при назначении проверок. Это значит, что проверка возможна только там, где есть риск нарушения обязательного требования, на что указывают специальные индикаторы риска. При этом такой индикатор сам по себе не является нарушением, а лишь набором косвенных признаков, указывающих на недобросовестные действия бизнеса."На протяжении последних двух лет все контрольно-надзорные органы разрабатывают индикаторы риска потенциальных нарушений. Завершение этой работы к концу текущего года позволяет полностью перейти на риск-ориентированный подход при проверках бизнеса с 2025 года", - рассказали в аппарате вице-премьера.Также важным аспектом нового подхода стал приоритет профилактики над проверкой. В 2023 году количество профилактических визитов в три раза превысило число проверок. В аппарате Григоренко отметили, что по итогам такого визита контрольных органов штрафы и санкции не применяются.Вместе с тем с марта 2022 года введен временный мораторий на проверки бизнеса, который существенно поддержал экономику в условиях беспрецедентного санкционного давления. При этом мораторий не распространяется на объекты, чья деятельность связана с высоким риском причинения вреда здоровью и окружающей среде. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с 2025 года отказаться от моратория на проверки бизнеса и окончательно перейти на риск-ориентированный подход. В аппарате Григоренко готовность к такому переходу подтвердили. Эти решения важны для представителей МСП, поэтому реализация данного перехода связана с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".Третьим блоком мероприятий реформы КНД является работа с обратной связью. Ее государство получает напрямую от предпринимателей через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов, который запущен на портале Госуслуг. Для предпринимателей – это возможность пожаловаться без вовлечения в длительную судебную тяжбу. Для государства – постановка задач от бизнеса, что необходимо улучшить в сфере надзора."Реформа контроля и надзора проводится в тесной связке государства и предпринимательского сообщества. Все понимают, что контроль необходим, так как это честная конкуренция. Но наша общая задача – превратить проверку из инструмента наказания в инструмент создания условий, при которых предпринимателям будет выгоднее работать, соблюдая правила. Бизнес говорит, какие условия ему комфортны, а мы совершенствуем процедуры", – приводятся слова вице-премьера на сайте правительства.С помощью сервиса представители бизнеса могут отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что гарантирует прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба."Инструмент позволяет сокращать как финансовые, так и временные издержки предпринимателей, поскольку обжалование решения в судах занимает несколько месяцев. Фактический срок рассмотрения жалоб постоянно снижается: при нормативе 20 дней в 2023 году он составил в среднем 11 дней против 15 дней в 2021 году", - пояснили в аппарате вице-премьера.В 2023 году через сервис было подано более 5 тысяч жалоб (10 тысяч с момента запуска механизма в июле 2021 года). Также в прошлом году сервис пополнился новой опцией, дающей предпринимателю возможность оспорить присвоенную категорию риска объекта контроля.Экономический эффектЭксперты Центра институционального развития контрольно-надзорной деятельности ЦСР провели специальное исследование, позволившее в денежном выражении оценить положительный эффект реформы КНД на бизнес и социальную сферу.Согласно полученным данным, издержки бизнеса от проведения проверок снизились за последние пять лет до 35 миллиардов рублей против пикового уровня в 336 миллиардов рублей, зафиксированного в 2019 году.Эксперты ЦСР также отметили, что меры поддержки бизнеса косвенно влияют на социальные организации, снижая нагрузку на экономику регионов за счет перераспределения финансов в сторону решения реальных проблем граждан.Кроме того, в рамках исследования были проведены расчеты по отдельным видам деятельности и субъектам РФ. Выяснилось, что самую большую нагрузку с точки зрения контроля несли предприятия оптовой и розничной торговли (более 10% всех издержек). При этом, по данным исследования, средние издержки проверок в Москве примерно в полтора раза превышали издержки бизнеса в регионах.Реформа контроля и надзора имеет первостепенное значение для малого и среднего бизнеса. Именно поэтому ее реализация тесно связана с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", благодаря которому в России создана и развивается комплексная инфраструктура поддержки бизнеса. По всей стране сегодня работают более 430 центров "Мой бизнес", где только в прошлом году поддержку получили более 540 тысяч субъектов МСП, самозанятых и граждан, планирующих стать предпринимателями, напомнили в аппарате вице-премьера.

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https://ria.ru/20240326/podderzhka-1935930495.html

https://ria.ru/20240319/nalogovyy_rezhim-1928712134.html

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Алёна Пава

дмитрий григоренко, россия, москва, владимир путин