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Сезон дорожных работ стартовал в Рязанской области
Сезон дорожных работ стартовал в Рязанской области - РИА Новости, 28.03.2024
Сезон дорожных работ стартовал в Рязанской области
Сезон дорожных работ стартовал в Рязанской области, запущены три асфальтобетонных завода, ещё 10 введут в действие до конца марта, сообщил глава региона Павел... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:17
2024-03-28T15:17
2024-03-28T15:17
рязанская область
павел малков
рязанская область
жкх
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РЯЗАНЬ, 28 мар — РИА Новости. Сезон дорожных работ стартовал в Рязанской области, запущены три асфальтобетонных завода, ещё 10 введут в действие до конца марта, сообщил глава региона Павел Малков. "Стартовал сезон дорожных работ… Заработали три асфальтобетонных завода. Начинается ямочный ремонт дорог горячим асфальтом на самых проблемных участках… Ещё 10 заводов начнут работать до конца марта, и ямочный ремонт начнётся по всей области", - написал Малков в своём Telegram-канале. Он уточнил, что к ямочному ремонту в ближайшее время приступят на дорогах Рязань-Пронск-Скопин, Рязань-Ряжск, Пехлец-Кораблино-Скопин, Ряжск-Касимов - Нижний-Новгород. "Далее по плану — ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В этом году делаем упор на капитальный ремонт. На многих объектах не только обновят асфальт, но и оборудуют тротуары, установят освещение", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что основное внимание при ремонте уделят въездам в область и дорогам, входящим в опорную сеть региона и страны в целом. Областному министерству транспорта и автомобильных дорог поставлена задача контролировать сроки и качество работ на всех этапах.
https://ria.ru/20240316/malkov-1933498572.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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павел малков, рязанская область, жкх
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, ЖКХ
РЯЗАНЬ, 28 мар — РИА Новости. Сезон дорожных работ стартовал в Рязанской области, запущены три асфальтобетонных завода, ещё 10 введут в действие до конца марта, сообщил глава региона Павел Малков.
"Стартовал сезон дорожных работ… Заработали три асфальтобетонных завода. Начинается ямочный ремонт дорог горячим асфальтом на самых проблемных участках… Ещё 10 заводов начнут работать до конца марта, и ямочный ремонт начнётся по всей области", - написал Малков
в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что к ямочному ремонту в ближайшее время приступят на дорогах Рязань-Пронск-Скопин, Рязань-Ряжск, Пехлец-Кораблино-Скопин, Ряжск-Касимов - Нижний-Новгород.
«
"Далее по плану — ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В этом году делаем упор на капитальный ремонт. На многих объектах не только обновят асфальт, но и оборудуют тротуары, установят освещение", - добавил губернатор.
Он подчеркнул, что основное внимание при ремонте уделят въездам в область и дорогам, входящим в опорную сеть региона и страны в целом. Областному министерству транспорта и автомобильных дорог поставлена задача контролировать сроки и качество работ на всех этапах.