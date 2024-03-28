https://ria.ru/20240328/qr-kod-1936393398.html

"Тинькофф" поддерживает создание единого QR-кода под контролем банков

"Тинькофф" поддерживает создание единого QR-кода под контролем банков - РИА Новости, 28.03.2024

"Тинькофф" поддерживает создание единого QR-кода под контролем банков

"Тинькофф" поддерживает идею создания единого QR-кода для систем быстрой оплаты, но регулирование его работы предлагает поручить ассоциации банков, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:56

2024-03-28T14:56

2024-03-28T14:56

тинькофф. кредитные системы

технологии

экономика

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Тинькофф" поддерживает идею создания единого QR-кода для систем быстрой оплаты, но регулирование его работы предлагает поручить ассоциации банков, сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Сергей Хромов в интервью "Коммерсанту". "На наш взгляд, это, во-первых, было бы удобно для банков-эмитентов, не потребовало бы от них серьезных технических доработок, поскольку единственное необходимое оборудование — это эквайринговый терминал. Кроме того, единый QR не путал бы самих покупателей и, по сути, являлся бы для них ключом к различным способам оплаты любых банков", - сказал Хромов. При этом, считает он, поддерживать единый QR и устанавливать правила игры следует не Национальной системе платежных карт (НСПК), а ассоциации банков. "Так будет достигнут паритет и равноправие между всеми участниками рынка, чтобы этот QR-код, этот ключ к различным способам оплаты был действительно единым", - пояснил Хромов.

https://ria.ru/20240328/reestr-1936391783.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинькофф. кредитные системы, технологии, экономика