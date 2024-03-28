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В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР - РИА Новости, 28.03.2024
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12:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/pyl-1936347473.html
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР - РИА Новости, 28.03.2024
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР
Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:06
2024-03-28T12:06
в мире
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китай
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию страны на выходных. Согласно карте с прогнозом распространения облака, 29 марта буря накроет западные районы Японии, включая остров Кюсю, а в ночь на субботу, 30 марта, распространится на практически всю территорию Японии. В связи с приближением пыльного облака, как передает телеканал NHK, жителей Японии просят соблюдать бдительность на дорогах из-за нарушения видимости. Кроме того, населению не рекомендуется сушить белье на балконах и выпускать детей играть на улицах. Также рекомендовано ношение масок на период пыльной бури.
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в мире, япония, китай
В мире, Япония, Китай
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР

Метеорологи: приближающееся из Китая пыльное облако накроет Японию на выходных

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию страны на выходных.
Согласно карте с прогнозом распространения облака, 29 марта буря накроет западные районы Японии, включая остров Кюсю, а в ночь на субботу, 30 марта, распространится на практически всю территорию Японии.
В связи с приближением пыльного облака, как передает телеканал NHK, жителей Японии просят соблюдать бдительность на дорогах из-за нарушения видимости. Кроме того, населению не рекомендуется сушить белье на балконах и выпускать детей играть на улицах. Также рекомендовано ношение масок на период пыльной бури.
Изображение поверхности Солнца-го
На Солнце произошла сильная вспышка
10 марта, 19:02
 
В миреЯпонияКитай
 
 
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