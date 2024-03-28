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В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР - РИА Новости, 28.03.2024
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР
Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:06
2024-03-28T12:06
2024-03-28T12:06
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию страны на выходных. Согласно карте с прогнозом распространения облака, 29 марта буря накроет западные районы Японии, включая остров Кюсю, а в ночь на субботу, 30 марта, распространится на практически всю территорию Японии. В связи с приближением пыльного облака, как передает телеканал NHK, жителей Японии просят соблюдать бдительность на дорогах из-за нарушения видимости. Кроме того, населению не рекомендуется сушить белье на балконах и выпускать детей играть на улицах. Также рекомендовано ношение масок на период пыльной бури.
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в мире, япония, китай
В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР
Метеорологи: приближающееся из Китая пыльное облако накроет Японию на выходных
ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию страны на выходных.
Согласно карте с прогнозом распространения облака, 29 марта буря накроет западные районы Японии, включая остров Кюсю, а в ночь на субботу, 30 марта, распространится на практически всю территорию Японии.
В связи с приближением пыльного облака, как передает телеканал NHK, жителей Японии просят соблюдать бдительность на дорогах из-за нарушения видимости. Кроме того, населению не рекомендуется сушить белье на балконах и выпускать детей играть на улицах. Также рекомендовано ношение масок на период пыльной бури.