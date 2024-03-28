https://ria.ru/20240328/pyl-1936347473.html

В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР

В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР - РИА Новости, 28.03.2024

В Японии предупредили о приближении крупного пыльного облака со стороны КНР

Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:06

2024-03-28T12:06

2024-03-28T12:06

в мире

япония

китай

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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о приближении крупного пыльного облака со стороны Китая, которое может накрыть почти всю территорию страны на выходных. Согласно карте с прогнозом распространения облака, 29 марта буря накроет западные районы Японии, включая остров Кюсю, а в ночь на субботу, 30 марта, распространится на практически всю территорию Японии. В связи с приближением пыльного облака, как передает телеканал NHK, жителей Японии просят соблюдать бдительность на дорогах из-за нарушения видимости. Кроме того, населению не рекомендуется сушить белье на балконах и выпускать детей играть на улицах. Также рекомендовано ношение масок на период пыльной бури.

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япония

китай

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в мире, япония, китай