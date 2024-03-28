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Зеленский считает, что несколько Patriot защитят украинскую промышленность - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 28.03.2024 (обновлено: 23:30 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/pvo-1936493804.html
Зеленский считает, что несколько Patriot защитят украинскую промышленность
Зеленский считает, что несколько Patriot защитят украинскую промышленность - РИА Новости, 28.03.2024
Зеленский считает, что несколько Patriot защитят украинскую промышленность
Владимир Зеленский считает, что 5-7 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Украина просит у США, защитят украинскую промышленность. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:00
2024-03-28T23:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий кулеба
виктор орбан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что 5-7 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Украина просит у США, защитят украинскую промышленность. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 марта заявил, что ВСУ теряют позиции из-за массового применения российской авиацией управляемых авиабомб и призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot". "Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине… Чтобы мы могли работать... Они разблокируют небо, будут шаги вперед", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CBS News. В последние несколько дней в ответ на обстрелы ВСУ жилых домов и других гражданских объектов в приграничных российских регионах и попытки проникнуть в Белгородскую область ВС РФ нанесли несколько массированных ударов по предприятиям украинского ВПК и энергетической инфраструктуре. Пророссийские подпольщики сообщали РИА Новости о поражении крупных военных заводов в Николаеве (Николаевский бронетанковый завод, "Зоря – Машпроект",), Харькове (Бронетанковый завод №115, завод имени Малышева ХТМЗ, "Электротяжмаш"), Запорожье ("Мотор Сич"), Днепропетровске ("Южмаш"). Ранее в четверг Зеленский признался, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, виктор орбан, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, В мире
Зеленский считает, что несколько Patriot защитят украинскую промышленность

Зеленский считает, что 5-7 ПВО Patriot смогут защитить украинскую промышленность

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что 5-7 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Украина просит у США, защитят украинскую промышленность.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 марта заявил, что ВСУ теряют позиции из-за массового применения российской авиацией управляемых авиабомб и призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot".
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Полный коллапс. На Западе пришли в ужас после массированного удара России
24 марта, 05:30
"Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине… Чтобы мы могли работать... Они разблокируют небо, будут шаги вперед", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CBS News.
В последние несколько дней в ответ на обстрелы ВСУ жилых домов и других гражданских объектов в приграничных российских регионах и попытки проникнуть в Белгородскую область ВС РФ нанесли несколько массированных ударов по предприятиям украинского ВПК и энергетической инфраструктуре. Пророссийские подпольщики сообщали РИА Новости о поражении крупных военных заводов в Николаеве (Николаевский бронетанковый завод, "Зоря – Машпроект",), Харькове (Бронетанковый завод №115, завод имени Малышева ХТМЗ, "Электротяжмаш"), Запорожье ("Мотор Сич"), Днепропетровске ("Южмаш").
Ранее в четверг Зеленский признался, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Пора сдаваться". Украина столкнулась с непреодолимой силой
19 марта, 08:00
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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