https://ria.ru/20240328/putin-1936495892.html

Путин оценил потенциал Дальнего Востока

Путин оценил потенциал Дальнего Востока - РИА Новости, 28.03.2024

Путин оценил потенциал Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что Дальний Восток – это особое место на планете, у РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:12

2024-03-28T22:12

2024-03-28T22:12

туризм

дальний восток

россия

черное море

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что Дальний Восток – это особое место на планете, у которого колоссальный потенциал, в том числе и туристический. "Дальний Восток – это особое место на планете, очень красивое, интересное, и потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе", - сказал Путин, добавив, что не сомневается в том, что люди туда будут ездить. Президент также отметил особую мощь и энергетику морей и океана России. "Я когда-то бываю на каких-то морях – на Балтийском, на Черном море – стихия берегов не видит, но когда попадаешь на океан, я даже не знаю, с чем это связано – чувствуется какая-то особая энергетика, какая-то мощь, и это производит особое впечатление, безусловно, очень привлекает", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20240328/putin-1936495639.html

дальний восток

россия

черное море

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дальний восток, россия, черное море, владимир путин