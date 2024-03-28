https://ria.ru/20240328/putin-1936495892.html
Путин оценил потенциал Дальнего Востока
Путин оценил потенциал Дальнего Востока - РИА Новости, 28.03.2024
Путин оценил потенциал Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что Дальний Восток – это особое место на планете, у РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:12
2024-03-28T22:12
2024-03-28T22:12
туризм
дальний восток
россия
черное море
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отметил, что Дальний Восток – это особое место на планете, у которого колоссальный потенциал, в том числе и туристический. "Дальний Восток – это особое место на планете, очень красивое, интересное, и потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе", - сказал Путин, добавив, что не сомневается в том, что люди туда будут ездить. Президент также отметил особую мощь и энергетику морей и океана России. "Я когда-то бываю на каких-то морях – на Балтийском, на Черном море – стихия берегов не видит, но когда попадаешь на океан, я даже не знаю, с чем это связано – чувствуется какая-то особая энергетика, какая-то мощь, и это производит особое впечатление, безусловно, очень привлекает", - рассказал Путин.
https://ria.ru/20240328/putin-1936495639.html
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дальний восток, россия, черное море, владимир путин
Туризм, Дальний Восток, Россия, Черное море, Владимир Путин
Путин оценил потенциал Дальнего Востока
Путин: потенциал у Дальнего Востока колоссальный, в том числе туристический