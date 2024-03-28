https://ria.ru/20240328/putin-1936495639.html
Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов
Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов
Необходимо выстроить на новой основе единую систему туристических клубов, а также заняться организацией походов выходного дня для школьников и студентов,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T22:10
2024-03-28T22:10
2024-03-28T22:10
туризм
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Необходимо выстроить на новой основе единую систему туристических клубов, а также заняться организацией походов выходного дня для школьников и студентов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В целом по всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учётом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни, прежде всего среди молодого поколения, конечно. В этой связи считаю необходимым выстроить, возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов, организовать спортивные соревнования в этой сфере, а также продумать возможности открытия данного направления в школьных спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Также президент попросил представителей регионов заняться организацией походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов, вузов и для семей с детьми.
https://ria.ru/20240328/putin-1936495028.html
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общество, россия, владимир путин
Туризм, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов
Путин: необходимо выстроить единую систему студенческих туристических клубов
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Необходимо выстроить на новой основе единую систему туристических клубов, а также заняться организацией походов выходного дня для школьников и студентов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В целом по всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учётом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни, прежде всего среди молодого поколения, конечно. В этой связи считаю необходимым выстроить, возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов, организовать спортивные соревнования в этой сфере, а также продумать возможности открытия данного направления в школьных спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Также президент попросил представителей регионов заняться организацией походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов, вузов и для семей с детьми.