https://ria.ru/20240328/putin-1936495639.html

Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов

Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал выстроить систему студенческих туристических клубов

Необходимо выстроить на новой основе единую систему туристических клубов, а также заняться организацией походов выходного дня для школьников и студентов,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:10

2024-03-28T22:10

2024-03-28T22:10

туризм

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Необходимо выстроить на новой основе единую систему туристических клубов, а также заняться организацией походов выходного дня для школьников и студентов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В целом по всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учётом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни, прежде всего среди молодого поколения, конечно. В этой связи считаю необходимым выстроить, возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов, организовать спортивные соревнования в этой сфере, а также продумать возможности открытия данного направления в школьных спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Также президент попросил представителей регионов заняться организацией походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов, вузов и для семей с детьми.

https://ria.ru/20240328/putin-1936495028.html

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общество, россия, владимир путин