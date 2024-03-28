https://ria.ru/20240328/putin-1936489666.html
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин
Вопрос обеспечения безопасности стоит сейчас на первом месте в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:32
2024-03-28T21:32
2024-03-28T21:32
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос обеспечения безопасности стоит сейчас на первом месте в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. "Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства также вспомнил свою встречу с лётчиками, проходящими подготовку в центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и отметил, что "когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим". "Понятно, что без решения окончательного, строить планы, вот о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд вроде как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности. А планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой и уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объёме", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936471130.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин
Путин: на первом месте в новых регионах пока стоит вопрос безопасности
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос обеспечения безопасности стоит сейчас на первом месте в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин.
"Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства также вспомнил свою встречу с лётчиками, проходящими подготовку в центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и отметил, что "когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим".
"Понятно, что без решения окончательного, строить планы, вот о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд вроде как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности. А планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой и уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объёме", - подчеркнул президент.