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Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
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21:32 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936489666.html
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин
Вопрос обеспечения безопасности стоит сейчас на первом месте в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:32
2024-03-28T21:32
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос обеспечения безопасности стоит сейчас на первом месте в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин. "Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Глава государства также вспомнил свою встречу с лётчиками, проходящими подготовку в центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и отметил, что "когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим". "Понятно, что без решения окончательного, строить планы, вот о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд вроде как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности. А планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой и уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объёме", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936471130.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936281546.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Вопрос безопасности стоит на первом месте в новых регионах, заявил Путин

Путин: на первом месте в новых регионах пока стоит вопрос безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос обеспечения безопасности стоит сейчас на первом месте в новых регионах России, заявил президент России Владимир Путин.
"Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности", - сказал Путин в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Россия решит все свои задачи и вопросы безопасности, заявил Путин
Вчера, 19:38
Глава государства также вспомнил свою встречу с лётчиками, проходящими подготовку в центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и отметил, что "когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим".
"Понятно, что без решения окончательного, строить планы, вот о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд вроде как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности. А планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой и уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объёме", - подчеркнул президент.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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Вчера, 00:20
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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