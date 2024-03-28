https://ria.ru/20240328/putin-1936481970.html

Путин поручил проработать вопросы ГЧП в сфере туризма

Путин поручил проработать вопросы ГЧП в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024

Путин поручил проработать вопросы ГЧП в сфере туризма

Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать вопросы государственно-частного партнерства в сфере туризма, чтобы не повторялось ситуаций, когда... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:38

2024-03-28T20:38

2024-03-28T21:45

туризм

владимир путин

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать вопросы государственно-частного партнерства в сфере туризма, чтобы не повторялось ситуаций, когда государство все исполнило, а бизнес "завис".Глава государства напомнил, что были случаи во время работы над реализацией государственно-частного партнерства, когда государство исполняло свои обязанности, а потом бизнес, к сожалению, "зависал" в силу разных причин."Но, во-первых, я попросил бы вас все проанализировать самым внимательным образом, зарезервировать необходимые средства и взять на себя ответственность, потому что не может быть так, что государство деньги вложило в какой-то проект, а потом эти деньги зависли там без следующего шага со стороны представителей бизнеса", - подчеркнул Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.Он также попросил представителей правительства проработать юридические взаимоотношения с партнерами из бизнеса таким образом, чтобы обе стороны были обязаны исполнять определенные обязательства.Путин отметил, что в случае неисполнения обязательств все должны будут нести ответственность."Нужно, чтобы все вовлеченные в эти проекты стороны, вели себя в высшей степени дисциплинированно, и тогда у нас все получится", - добавил президент.

https://ria.ru/20240328/crimea-1936478527.html

https://ria.ru/20240328/turizm-1936475484.html

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владимир путин, общество, экономика, россия