https://ria.ru/20240328/putin-1936471528.html

Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц

Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц - РИА Новости, 28.03.2024

Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц

Программа строительства модульных гостиниц в России будет продолжена, она вызвала особый интерес регионов и турбизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:38

2024-03-28T19:38

2024-03-28T19:38

туризм

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Программа строительства модульных гостиниц в России будет продолжена, она вызвала особый интерес регионов и турбизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Особой интерес у регионов и турбизнеса вызвала программа строительства так называемых быстровозводимых, модульных гостиниц. Эта программа будет продолжена", - сказал он на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин напомнил, что регионы с текущего года могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха.

https://ria.ru/20240328/putin-1936470574.html

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