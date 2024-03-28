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Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:38 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936471528.html
Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц
Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц - РИА Новости, 28.03.2024
Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц
Программа строительства модульных гостиниц в России будет продолжена, она вызвала особый интерес регионов и турбизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:38
2024-03-28T19:38
туризм
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Программа строительства модульных гостиниц в России будет продолжена, она вызвала особый интерес регионов и турбизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Особой интерес у регионов и турбизнеса вызвала программа строительства так называемых быстровозводимых, модульных гостиниц. Эта программа будет продолжена", - сказал он на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин напомнил, что регионы с текущего года могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха.
https://ria.ru/20240328/putin-1936470574.html
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россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц

Путин объявил о продлении программы строительства модульных гостиниц в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимира Путина
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Программа строительства модульных гостиниц в России будет продолжена, она вызвала особый интерес регионов и турбизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Особой интерес у регионов и турбизнеса вызвала программа строительства так называемых быстровозводимых, модульных гостиниц. Эта программа будет продолжена", - сказал он на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Путин напомнил, что регионы с текущего года могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха.
Владимир Путин
Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры
Вчера, 19:34
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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