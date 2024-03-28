https://ria.ru/20240328/putin-1936470574.html

Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры

Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры - РИА Новости, 28.03.2024

Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры

Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта "Экология" к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:34

2024-03-28T19:34

2024-03-28T23:36

туризм

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта "Экология" к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны", - сказал президент на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна была завершиться в 2024 году. В октябре 2023 года глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что нацпроект продлят до 2030 года.

https://ria.ru/20240328/putin-1936469906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, общество