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Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:34 28.03.2024 (обновлено: 23:36 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/putin-1936470574.html
Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры
Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры - РИА Новости, 28.03.2024
Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры
Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта "Экология" к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:34
2024-03-28T23:36
туризм
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта "Экология" к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны", - сказал президент на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна была завершиться в 2024 году. В октябре 2023 года глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что нацпроект продлят до 2030 года.
https://ria.ru/20240328/putin-1936469906.html
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владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, общество
Туризм, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Общество
Путин рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры

Путин: к 2030 году будет создана туринфраструктура во всех нацпарках РФ

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта "Экология" к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны", - сказал президент на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна была завершиться в 2024 году. В октябре 2023 года глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что нацпроект продлят до 2030 года.
Ролик о проекте Пять морей и озеро Байкал
Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов
Вчера, 19:29
 
ТуризмВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияОбщество
 
 
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