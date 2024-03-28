https://ria.ru/20240328/putin-1936469906.html

Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов

Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов - РИА Новости, 28.03.2024

Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:29

2024-03-28T19:29

2024-03-28T23:54

туризм

россия

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общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. На совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту показали ролик о планируемых курортах. "Хорошо, показали красиво. Надо сделать теперь", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html

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Ролик о проекте "Пять морей и озеро Байкал" Ролик с подробностями о проекте "Пять морей и озеро Байкал" показали на совещании у Путина. Из 10 новых всесезонных курортов три будут расположены на Байкале, по два на Черном море и Балтике, по одному - на Каспии, Азове и Японском море. 2024-03-28T19:29 true PT3M50S

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