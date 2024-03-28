https://ria.ru/20240328/putin-1936469906.html
Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов
Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов - РИА Новости, 28.03.2024
Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:29
2024-03-28T19:29
2024-03-28T23:54
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. На совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту показали ролик о планируемых курортах. "Хорошо, показали красиво. Надо сделать теперь", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html
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Ролик о проекте "Пять морей и озеро Байкал"
Ролик с подробностями о проекте "Пять морей и озеро Байкал" показали на совещании у Путина. Из 10 новых всесезонных курортов три будут расположены на Байкале, по два на Черном море и Балтике, по одному - на Каспии, Азове и Японском море.
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россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин прокомментировал ролик о планах по созданию морских курортов
Путин призвал осуществить планы по созданию морских курортов в России