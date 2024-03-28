https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для дальнейшего развития туризма необходимо сформировать цифровую платформу, которая соберет всю информацию о... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:07
2024-03-28T19:07
2024-03-28T19:07
туризм
россия
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общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для дальнейшего развития туризма необходимо сформировать цифровую платформу, которая соберет всю информацию о туристической логистике. Он отметил, что надо работать над тем, чтобы жителям страны было удобнее и выгоднее путешествовать, и чтобы туристический бизнес имел возможность расширяться и повышать свою эффективность. "Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Он попросил организовать эту работу на стыке нескольких нацпроектов, в том числе проекта "Экономика данных".
https://ria.ru/20240328/kurorty-1936465390.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936465042.html
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россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике
Путин: нужно создать цифровую систему для сбора данных о туристической логистике
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для дальнейшего развития туризма необходимо сформировать цифровую платформу, которая соберет всю информацию о туристической логистике.
Он отметил, что надо работать над тем, чтобы жителям страны было удобнее и выгоднее путешествовать, и чтобы туристический бизнес имел возможность расширяться и повышать свою эффективность.
"Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Он попросил организовать эту работу на стыке нескольких нацпроектов, в том числе проекта "Экономика данных".