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Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:07 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для дальнейшего развития туризма необходимо сформировать цифровую платформу, которая соберет всю информацию о... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:07
2024-03-28T19:07
туризм
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для дальнейшего развития туризма необходимо сформировать цифровую платформу, которая соберет всю информацию о туристической логистике. Он отметил, что надо работать над тем, чтобы жителям страны было удобнее и выгоднее путешествовать, и чтобы туристический бизнес имел возможность расширяться и повышать свою эффективность. "Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Он попросил организовать эту работу на стыке нескольких нацпроектов, в том числе проекта "Экономика данных".
https://ria.ru/20240328/kurorty-1936465390.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936465042.html
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россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал создать платформу для сбора данных о туристической логистике

Путин: нужно создать цифровую систему для сбора данных о туристической логистике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для дальнейшего развития туризма необходимо сформировать цифровую платформу, которая соберет всю информацию о туристической логистике.
Он отметил, что надо работать над тем, чтобы жителям страны было удобнее и выгоднее путешествовать, и чтобы туристический бизнес имел возможность расширяться и повышать свою эффективность.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин назвал создание круглогодичных курортов приоритетом для регионов
Вчера, 19:05
"Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Он попросил организовать эту работу на стыке нескольких нацпроектов, в том числе проекта "Экономика данных".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме
Вчера, 19:03
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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