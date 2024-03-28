https://ria.ru/20240328/putin-1936465042.html

Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме

Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме

Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы гражданам РФ путешествовать было удобнее и дешевле, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:03

2024-03-28T19:03

2024-03-28T19:03

туризм

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_20cf8c4a1fd714fa5f2e7e54f308ea5d.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы гражданам РФ путешествовать было удобнее и дешевле, сообщил президент России Владимир Путин. "Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле", - сообщил Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

https://ria.ru/20240328/putin-1936463173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество