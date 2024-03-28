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Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:03 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936465042.html
Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме
Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме
Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы гражданам РФ путешествовать было удобнее и дешевле, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:03
2024-03-28T19:03
туризм
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы гражданам РФ путешествовать было удобнее и дешевле, сообщил президент России Владимир Путин. "Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле", - сообщил Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
https://ria.ru/20240328/putin-1936463173.html
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россия, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал активно задействовать передовые технологии в туризме

Путин: нужно задействовать передовые технологии, чтобы путешествия было удобными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы гражданам РФ путешествовать было удобнее и дешевле, сообщил президент России Владимир Путин.
"Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле", - сообщил Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Путин призвал предоставить субсидии на туристические проекты
Вчера, 18:56
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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