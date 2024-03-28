https://ria.ru/20240328/putin-1936464175.html

Путин заявил, что туризм открывает перспективы развития для всех регионов

Путин заявил, что туризм открывает перспективы развития для всех регионов - РИА Новости, 28.03.2024

Путин заявил, что туризм открывает перспективы развития для всех регионов

Туризм открывает для всех регионов РФ перспективы развития, создания новых рабочих мест, их нужно эффективнее использовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:59

2024-03-28T18:59

2024-03-28T19:00

туризм

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Туризм открывает для всех регионов РФ перспективы развития, создания новых рабочих мест, их нужно эффективнее использовать, заявил президент РФ Владимир Путин. "И, конечно, мы много об этом говорили, для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать", - сказал он на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин отметил, что вклад внутреннего туризма в ВВП РФ уже на горизонте текущего десятилетия должен вырасти вдвое - до 5%. "Здесь важно, что на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240328/turizm-1936463274.html

https://ria.ru/20240328/putin-1936463173.html

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россия, владимир путин, общество