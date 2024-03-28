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Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936319448.html
Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине
Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине - РИА Новости, 28.03.2024
Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным около полутора лет назад. "Наш последний... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:22
2024-03-28T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
олаф шольц
владимир путин
москва
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным около полутора лет назад. "Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года - до этого мы чаще разговаривали друг с другом", — сказал Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung. Канцлер отметил, что за несколько дней до начала конфликта на Украине они более четырех часов подробно беседовали лично в Москве. В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны. Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств. Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html
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в мире, украина, россия, олаф шольц, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Москва
Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине

Шольц: последний телефонный разговор с Путиным был в декабре 2022 года

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным около полутора лет назад.

"Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года - до этого мы чаще разговаривали друг с другом", — сказал Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung.
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Канцлер отметил, что за несколько дней до начала конфликта на Украине они более четырех часов подробно беседовали лично в Москве.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.

Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств. Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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