https://ria.ru/20240328/putin-1936319448.html

Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине

Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине - РИА Новости, 28.03.2024

Последний разговор. Шольц сделал заявление о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным около полутора лет назад. "Наш последний... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:22

2024-03-28T10:22

2024-03-28T10:22

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным около полутора лет назад. "Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года - до этого мы чаще разговаривали друг с другом", — сказал Шольц в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung. Канцлер отметил, что за несколько дней до начала конфликта на Украине они более четырех часов подробно беседовали лично в Москве. В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны. Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств. Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html

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