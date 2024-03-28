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Дилемма: французский генерал рассказал, что приготовил Путин ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936294478.html
Дилемма: французский генерал рассказал, что приготовил Путин ВСУ
Дилемма: французский генерал рассказал, что приготовил Путин ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Дилемма: французский генерал рассказал, что приготовил Путин ВСУ
Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении, заявил главный редактор... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:05
2024-03-28T06:05
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche."Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счете означает территориальные уступки", — отметил офицер.По его мнению, Россия умело использует слабости ВСУ для развития успеха в наступлении и захвата все новых и новых позиций."(Президент России Владимир — Прим. ред.) Путин в конечном итоге не дает украинцам восстановить оборону", — заключил генерал.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
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в мире, россия, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
Дилемма: французский генерал рассказал, что приготовил Путин ВСУ

Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжелые потери или отступать

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин инспектирует военных летчиков в Торжке
Президент России Владимир Путин инспектирует военных летчиков в Торжке
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин инспектирует военных летчиков в Торжке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.
"Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счете означает территориальные уступки", — отметил офицер.
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По его мнению, Россия умело использует слабости ВСУ для развития успеха в наступлении и захвата все новых и новых позиций.
"(Президент России Владимир — Прим. ред.) Путин в конечном итоге не дает украинцам восстановить оборону", — заключил генерал.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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