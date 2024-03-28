https://ria.ru/20240328/putin-1936283065.html

Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин

Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин - РИА Новости, 28.03.2024

Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин

Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:46

2024-03-28T00:46

2024-03-28T00:46

россия

торжок

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20231025/podderzhka-1905251662.html

россия

торжок

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россия, торжок, владимир путин