https://ria.ru/20240328/putin-1936283065.html
Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин
Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин - РИА Новости, 28.03.2024
Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин
Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:46
2024-03-28T00:46
2024-03-28T00:46
россия
торжок
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20231025/podderzhka-1905251662.html
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россия, торжок, владимир путин
Россия, Торжок, Владимир Путин
Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны, отметил Путин
Путин: представители народов России на фронте проявляют себя с наилучшей стороны