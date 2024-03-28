https://ria.ru/20240328/putin-1936282673.html

Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира

Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира

Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия - одна большая и единая... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:39

2024-03-28T00:39

2024-03-28T00:39

россия

торжок

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия - одна большая и единая Родина, заявил президент страны Владимир Путин. Во время поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ и пообщался с военными летчиками. "Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу - думать о том, что у нас одна большая единая Родина", - сказал Путин в беседе с военными летчиками.

https://ria.ru/20240209/patriotizm-1926304134.html

россия

торжок

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россия, торжок, владимир путин