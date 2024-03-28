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Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира - РИА Новости, 28.03.2024
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00:39 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936282673.html
Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира
Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира
Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия - одна большая и единая... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:39
2024-03-28T00:39
россия
торжок
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия - одна большая и единая Родина, заявил президент страны Владимир Путин. Во время поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ и пообщался с военными летчиками. "Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу - думать о том, что у нас одна большая единая Родина", - сказал Путин в беседе с военными летчиками.
https://ria.ru/20240209/patriotizm-1926304134.html
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россия, торжок, владимир путин
Россия, Торжок, Владимир Путин
Путин призвал по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира

Путин: нужно по-взрослому относиться к сохранению межнационального мира в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия - одна большая и единая Родина, заявил президент страны Владимир Путин.
Во время поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ и пообщался с военными летчиками.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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"Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу - думать о том, что у нас одна большая единая Родина", - сказал Путин в беседе с военными летчиками.
 
РоссияТоржокВладимир Путин
 
 
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