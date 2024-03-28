https://ria.ru/20240328/putin-1936281546.html
Путин не сомневается в выполнении всех поставленных задач в зоне СВО
Путин не сомневается в выполнении всех поставленных задач в зоне СВО - РИА Новости, 28.03.2024
Путин не сомневается в выполнении всех поставленных задач в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами РФ поставленных задач. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:20
2024-03-28T00:20
2024-03-28T00:29
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами РФ поставленных задач.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. Один из военных обратился к Путину со словами о том, что ВС РФ выполнят любую поставленную задачу."Позвольте от лица всех военнослужащих выразить вам глубочайшую признательность и уважение и заверить вас в том, что вы можете рассчитывать на личный состав Вооруженных сил, мы выполним любую поставленную вами задачу, мы вас не подведем", - сказал военный."Не сомневаюсь", - ответил Путин.
https://ria.ru/20240328/putin-1936280529.html
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россия, владимир путин, торжок, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Торжок, Безопасность
Путин не сомневается в выполнении всех поставленных задач в зоне СВО
Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач