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Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года - РИА Новости, 28.03.2024
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15:14 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/proekty-1936392329.html
Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года
Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года - РИА Новости, 28.03.2024
Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года
Группа ВЭБ по итогам текущего года поддержит проектов на общую сумму около 22 триллионов рублей, это выше заложенных в стратегии госкорпорации 17 триллионов,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:14
2024-03-28T15:14
экономика
игорь шувалов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Группа ВЭБ по итогам текущего года поддержит проектов на общую сумму около 22 триллионов рублей, это выше заложенных в стратегии госкорпорации 17 триллионов, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов. "Мы контрольные цифры еще пока не подбивали, не подводили итогов 2024 года, рано. Но то, что мы видим, наши контрольные цифры: мы должны были закончить всеми организациями развития и совместно с коммерческими банками поддержки экономики на 17 триллионов рублей к концу 2024 года. Пока так это выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 триллионов, то есть мы перевыполняем эту планку", - сообщил Шувалов в эфире телеканала "Россия 24". В 2021 году ВЭБ утвердил новую стратегию до 2024 года. По ней госкорпорация намерена финансировать проекты общей стоимостью в 17 триллионов рублей, а также развивать городскую инфраструктуру и придерживаться "зеленых" стандартов.
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экономика, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Экономика, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Группа ВЭБ по итогам текущего года поддержит проектов на общую сумму около 22 триллионов рублей, это выше заложенных в стратегии госкорпорации 17 триллионов, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.
"Мы контрольные цифры еще пока не подбивали, не подводили итогов 2024 года, рано. Но то, что мы видим, наши контрольные цифры: мы должны были закончить всеми организациями развития и совместно с коммерческими банками поддержки экономики на 17 триллионов рублей к концу 2024 года. Пока так это выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 триллионов, то есть мы перевыполняем эту планку", - сообщил Шувалов в эфире телеканала "Россия 24".
В 2021 году ВЭБ утвердил новую стратегию до 2024 года. По ней госкорпорация намерена финансировать проекты общей стоимостью в 17 триллионов рублей, а также развивать городскую инфраструктуру и придерживаться "зеленых" стандартов.
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