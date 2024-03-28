Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Группа ВЭБ по итогам текущего года поддержит проектов на общую сумму около 22 триллионов рублей, это выше заложенных в стратегии госкорпорации 17 триллионов, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.
"Мы контрольные цифры еще пока не подбивали, не подводили итогов 2024 года, рано. Но то, что мы видим, наши контрольные цифры: мы должны были закончить всеми организациями развития и совместно с коммерческими банками поддержки экономики на 17 триллионов рублей к концу 2024 года. Пока так это выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 триллионов, то есть мы перевыполняем эту планку", - сообщил Шувалов в эфире телеканала "Россия 24".
В 2021 году ВЭБ утвердил новую стратегию до 2024 года. По ней госкорпорация намерена финансировать проекты общей стоимостью в 17 триллионов рублей, а также развивать городскую инфраструктуру и придерживаться "зеленых" стандартов.
Путину представят идеи по расширению финансирования инвестпроектов в ДФО
14 ноября 2023, 18:24