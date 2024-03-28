https://ria.ru/20240328/proekty-1936392329.html

Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года

Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года - РИА Новости, 28.03.2024

Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года

Группа ВЭБ по итогам текущего года поддержит проектов на общую сумму около 22 триллионов рублей, это выше заложенных в стратегии госкорпорации 17 триллионов,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:14

2024-03-28T15:14

2024-03-28T15:14

экономика

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Группа ВЭБ по итогам текущего года поддержит проектов на общую сумму около 22 триллионов рублей, это выше заложенных в стратегии госкорпорации 17 триллионов, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов. "Мы контрольные цифры еще пока не подбивали, не подводили итогов 2024 года, рано. Но то, что мы видим, наши контрольные цифры: мы должны были закончить всеми организациями развития и совместно с коммерческими банками поддержки экономики на 17 триллионов рублей к концу 2024 года. Пока так это выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 триллионов, то есть мы перевыполняем эту планку", - сообщил Шувалов в эфире телеканала "Россия 24". В 2021 году ВЭБ утвердил новую стратегию до 2024 года. По ней госкорпорация намерена финансировать проекты общей стоимостью в 17 триллионов рублей, а также развивать городскую инфраструктуру и придерживаться "зеленых" стандартов.

https://ria.ru/20231114/investproekty-1909440146.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)