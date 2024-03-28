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В Ярославской области чиновника арестовали после аварии на котельной - РИА Новости, 28.03.2024
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15:17 28.03.2024
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В Ярославской области чиновника арестовали после аварии на котельной
В Ярославской области чиновника арестовали после аварии на котельной - РИА Новости, 28.03.2024
В Ярославской области чиновника арестовали после аварии на котельной
Суд в Ярославской области заключил под стражу замглавы Ярославского района, который прошлой осенью подписал документы о готовности к зиме местной котельной, а в РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:17
2024-03-28T15:17
происшествия
ярославский район
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Суд в Ярославской области заключил под стражу замглавы Ярославского района, который прошлой осенью подписал документы о готовности к зиме местной котельной, а в морозы на объекте произошла поломка, и без тепла остались 1,5 тысячи жителей, сообщает прокуратура региона. Сообщается, что 49-летний первый заместитель главы Ярославского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности с причинением тяжких последствий). "Согласивший с позицией представителя прокуратуры, Кировский районный суд Ярославля избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Установлено, что в сентябре 2023 года специальная комиссия подписала акт готовности котельной в поселке Красные Ткачи к отопительному периоду 2023-2024 годов. В этот же день на основании акта первый заместитель главы администрации Ярославского муниципального района подписал паспорт готовности котельной к отопительному сезону. Однако, по данным прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий выявлено, что паспорт был оформлен на ООО "Прогресс", договор аренды котельной с которым в июле 2023 года был расторгнут, а котельная с августа 2023 года передана в аренду ООО "Тепловая компания", не имеющему лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта и не включенному в соответствующий реестр. "Вследствие ненадлежащей подготовки котельной к отопительному сезону в январе текущего года в поселке Красные Ткачи Ярославского района произошло отключение теплоснабжения 25 многоквартирных и 4 частных жилых домов, в которых проживают более 1,5 тысячи жителей", - информирует прокуратура.
https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html
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происшествия, ярославский район, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославский район, Ярославская область, Россия
В Ярославской области чиновника арестовали после аварии на котельной

В Ярославской области чиновника арестовали на 2 месяца после аварии на котельной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Суд в Ярославской области заключил под стражу замглавы Ярославского района, который прошлой осенью подписал документы о готовности к зиме местной котельной, а в морозы на объекте произошла поломка, и без тепла остались 1,5 тысячи жителей, сообщает прокуратура региона.
Сообщается, что 49-летний первый заместитель главы Ярославского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности с причинением тяжких последствий).
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"Согласивший с позицией представителя прокуратуры, Кировский районный суд Ярославля избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Установлено, что в сентябре 2023 года специальная комиссия подписала акт готовности котельной в поселке Красные Ткачи к отопительному периоду 2023-2024 годов. В этот же день на основании акта первый заместитель главы администрации Ярославского муниципального района подписал паспорт готовности котельной к отопительному сезону.
Однако, по данным прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий выявлено, что паспорт был оформлен на ООО "Прогресс", договор аренды котельной с которым в июле 2023 года был расторгнут, а котельная с августа 2023 года передана в аренду ООО "Тепловая компания", не имеющему лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта и не включенному в соответствующий реестр.
"Вследствие ненадлежащей подготовки котельной к отопительному сезону в январе текущего года в поселке Красные Ткачи Ярославского района произошло отключение теплоснабжения 25 многоквартирных и 4 частных жилых домов, в которых проживают более 1,5 тысячи жителей", - информирует прокуратура.
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