https://ria.ru/20240328/prava-1936397137.html

В Пензе мужчина вернул водительские права, которых лишился из-за инсульта

В Пензе мужчина вернул водительские права, которых лишился из-за инсульта - РИА Новости, 28.03.2024

В Пензе мужчина вернул водительские права, которых лишился из-за инсульта

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение пензенского суда о лишении водительских прав местного жителя, супруга которого жаловалась на неоказание РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:09

2024-03-28T15:09

2024-03-28T15:11

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САРАТОВ, 28 мар - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение пензенского суда о лишении водительских прав местного жителя, супруга которого жаловалась на неоказание помощи со стороны полицейских ее мужу в прединсультном состоянии, сообщил кассационный суд в Telegram-канале. Ранее главк МВД по региону заявил, что 22 июня прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома на улице Ленинградской водитель автомобиля Skoda Kodiaq нарушает правила дорожного движения, сотрудники ГИБДД в связи с наличием внешних признаков опьянения отстранили его от управления машиной. При этом, по данным полиции, мужчина, супруга которого затем пожаловалась на неоказание помощи со стороны полицейских ее мужу в прединсультном состоянии, в присутствии понятых отказался от прохождения медицинского освидетельствования и не жаловался на самочувствие. Мировой судья 27 июля признал водителя виновным в правонарушении и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1 год 8 месяцев. На видео, предоставленном пресс-службой полицейского главка, запечатлено, как водитель с мобильным телефоном в руке сидит на переднем пассажирском сиденье рядом с сотрудником ГИБДД в автомобиле ДПС, перед которым стоит серый внедорожник Skoda. Инспектор в присутствии понятых уточняет личность водителя, читая вслух данные из водительского удостоверения и, обращаясь к водителю, спрашивает: "Да или нет?". "Да-нет", - отвечает тот. Инспектор просит уточнить, верно ли он установил личность, на что получает ответ водителя: "Верно". На вопрос инспектора, будет ли проходить освидетельствование, водитель ответил: "Нет". На следующий вопрос о том, поедет ли водитель в медицинское учреждение, он ответил отказом. На вопрос, будет ли расписываться в протоколе, мужчина ответил: "Да". Никаких попыток попросить о помощи в этот период водитель не предпринимал. Защита водителя в кассационной жалобе указала, что в момент оформления сотрудником полиции административного материала доверитель находился в болезненном состоянии, вызванном инсультом, и не понимал обращенной к нему речи. "Первый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с вынесенными решениями, поскольку с учетом физического состояния В. в момент предъявления ему требования о прохождении медицинского освидетельствования, последующей его госпитализации, нахождения в реанимационном отделении, имеются неустранимые сомнения в том, что В. на момент составления в отношении него протокола физически мог пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовал. Постановление мирового судьи и решение Первомайского районного суда Пензы отменены, производство прекращено на основании пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Суд установил, что у водителя за рулем автомобиля резко ухудшилось состояние здоровья, поэтому он вынужденно остановился на обочине дороги, а на вопросы прибывших сотрудников ГИБДД отвечал с трудом. Инспекторы, подозревая, что водитель находится в состоянии опьянения из-за нарушенной речи и неустойчивой позы, отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медосвидетельствование, но тот отказался, и в этот же день был госпитализирован в больницу с инсультом.

https://ria.ru/20240302/shtraf-1930651799.html

https://ria.ru/20240326/sochi-1935894710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, пенза, гибдд мвд рф, skoda auto, skoda octavia