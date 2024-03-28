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Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко
Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко - РИА Новости, 28.03.2024
Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко
Пожароопасный сезон 2024 года, по прогнозам, будет более сложным, чем прошлогодний, регионам нужно заранее принять меры по профилактике природных пожаров,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:56
2024-03-28T16:56
2024-03-28T16:56
россия
северо-кавказский федеральный округ
уральский
виктория абрамченко
гидрометцентр
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон 2024 года, по прогнозам, будет более сложным, чем прошлогодний, регионам нужно заранее принять меры по профилактике природных пожаров, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. "Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией", - цитирует пресс-служба Абрамченко. Вице-премьер отметила, что, по оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского. "Регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных пожаров", - заявила Абрамченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северо-кавказский федеральный округ, уральский, виктория абрамченко, гидрометцентр, происшествия
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Уральский, Виктория Абрамченко, Гидрометцентр, Происшествия
Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко
Абрамченко: пожароопасный сезон в РФ ожидается более сложным, чем прошлогодний
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон 2024 года, по прогнозам, будет более сложным, чем прошлогодний, регионам нужно заранее принять меры по профилактике природных пожаров, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
"Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией", - цитирует пресс-служба Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что, по оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского.
"Регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных пожаров", - заявила Абрамченко.