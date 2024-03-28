https://ria.ru/20240328/pozhary-1936432264.html

Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко

Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко - РИА Новости, 28.03.2024

Пожароопасный сезон в этом году будет более сложным, считает Абрамченко

Пожароопасный сезон 2024 года, по прогнозам, будет более сложным, чем прошлогодний, регионам нужно заранее принять меры по профилактике природных пожаров,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:56

2024-03-28T16:56

2024-03-28T16:56

россия

северо-кавказский федеральный округ

уральский

виктория абрамченко

гидрометцентр

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон 2024 года, по прогнозам, будет более сложным, чем прошлогодний, регионам нужно заранее принять меры по профилактике природных пожаров, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. "Пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий в связи с погодной ситуацией", - цитирует пресс-служба Абрамченко. Вице-премьер отметила, что, по оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности с конца апреля будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского. "Регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных пожаров", - заявила Абрамченко.

https://ria.ru/20240111/pozhary-1920663072.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

уральский

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северо-кавказский федеральный округ, уральский, виктория абрамченко, гидрометцентр, происшествия