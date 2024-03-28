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В Ульяновской области потушили пожар на складе птицефабрики
В Ульяновской области потушили пожар на складе птицефабрики - РИА Новости, 28.03.2024
В Ульяновской области потушили пожар на складе птицефабрики
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе птицефабрики "Вешкаймская" в Ульяновской области, где площадь пожара достигала 4 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:11
2024-03-28T20:11
2024-03-28T20:11
происшествия
коммерческая недвижимость
ульяновская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе птицефабрики "Вешкаймская" в Ульяновской области, где площадь пожара достигала 4 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. "Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства. Информация о пожаре на складе готовой продукции птицефабрики "Вешкаймская" на улице Безымянной в Вешкайме поступила в МЧС в 16.30 мск, сообщали в ГУМЧС по Ульяновской области. В 17.20 мск открытое горение удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. Людей на складе не было.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области потушили пожар на складе птицефабрики
МЧС: в Ульяновской области потушили пожар на складе птицефабрики